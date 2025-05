Libertà di stampa, mostra in farmacia

Inaugurata in coincidenza con la giornata mondiale della libertà di stampa, resterà visitabile fino al 23 maggio l’esposizione di fotografie dedicate al tema della libertà appese alle pareti della farmacia Osti di Bazzano. Il titolo ’Pareti di libertà’ ispira i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa presa dal Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia di Palermo e sostenuta dall’Accademia dei farmacisti.

"È un progetto diffuso che si svolge in contemporanea in 23 farmacie e parafarmacie in Italia. Fra esse ci siamo anche noi – spiega la dottoressa Annamaria Osti – abbiamo chiesto ai nostri clienti di esprimere il concetto di libertà attraverso uno scatto fotografico che è stato poi stampato ed esposto sulle nostre pareti. A disposizione delle valutazioni dei frequentatori e con la possibilità di commentare attraverso un ‘pizzino’ messo nel contenitore".

Le immagini verranno poi valutate da una giuria che assegnerà al vincitore il premio unico nazionale che consiste in una crociera.