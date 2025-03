Una libreria al servizio delle famiglie che diventa ‘scuola’ quando c’è l’allerta rossa

Bologna, 18 marzo 2025 – Una libreria nel cuore di Bologna trasformata per una giornata in una sorta di asilo e di scuola per i bambini. E non è la prima volta. È successo l’altro giorno alla libreria ‘Attraverso’ di via Santo Stefano per venire incontro alle famiglie che hanno dovuto fare fronte alle scuole chiuse in maniera preventiva dal Comune per la pioggia.

“A causa dell'allerta meteo rossa e della chiusura delle scuole, la libreria è a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà a organizzarsi”, era scritto nella loro pagina Facebook.

Alla proposta, tra l’altro del tutto gratuita, hanno aderito anche con il passaparola una ventina di famiglie che hanno portato i loro bambini (dai 3-4 ai 9 anni) che hanno passato così parte della giornata sfogliando libri e ascoltando letture, giocando e socializzando allo stesso tempo.

“È stato un modo per dare una mano – ricorda Letizia Carlucci e Viviana Veneruso - le librerie sono anche luoghi in cui si cresce e si sta insieme. Qualche mamma non l’avevamo mai vista, altre invece sono abituali, diversi genitori sono rimasti con noi. È stata una bella giornata, diversa, che riproporremo con gioia se ce ne sarà la necessità”.

Ma come è nata l’idea?

“E’ stata del tutto spontanea, è nata in modo naturale. Purtroppo manca spesso la disponibilità dei nonni e in caso di chiusura quasi improvvisa possono esserci problemi gravi per molte famiglie che non sanno dove mettere i propri bambini. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano”, conclude Letizia.

Anche a maggio del 2023 e a ottobre 2024, nelle alluvioni, la libreria Attraverso aveva spalancato le porte alle famiglie in difficoltà. E non sarà l’ultima volta.