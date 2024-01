Libreria Ubik. L’astrofisico Salvati e i ’Neuroni di Dio’

Oggi alle 18, alla libreria Ubik, Marco Salvati presenta I neuroni di Dio (Castelvecchi), con Flavio Fusi Pecci e Alberto Cappi. La fisica assume una realtà fatta interamente di ’cose’ materiali in interazione tra loro. Come conciliare questa visione apparentemente meccanicistica con le grandi domande esistenziali del pensiero umano? Salvati, astronomo dell’Inaf, avanza la sua risposta, rintracciando nell’unità profonda del reale il cuore della questione. L’evento è organizzato in collaborazione con Sofos, Associazione per la divulgazione delle scienze.