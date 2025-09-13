Libreria Ulisse nel mirino: "Sparito il fondo cassa"

"Più i locali chiudono presto e più queste cose succedono, perché in giro non c’è nessuno. Ma purtroppo non ci ascoltano". A parlare è Massimiliano, della libreria Ulisse di via degli Orti 8. Nella notte tra giovedì e venerdì la libreria è stata ancora una volta presa di mira dai ladri. I malviventi hanno forzato la saracinesca, sollevandola quel tanto che bastava per entrare, e hanno portato via il fondo cassa insieme al telefono aziendale. L’ingresso è avvenuto senza bisogno di rompere nulla, perché un varco era già presente, rimasto da un precedente furto e coperto solo con un telo di plastica: "Non hanno dovuto spaccare nulla, il buco c’era già dato che l’assicurazione, dall’ultima volta, non ci ha ancora risarcito", racconta Massimiliano, sottolineando la frustrazione di dover ricorrere a soluzioni temporanee per proteggere il locale.

La libreria Ulisse non è nuova a episodi simili. Nel corso degli anni diversi furti hanno colpito il locale. Stavolta i danni materiali non ci sono stati, ma negli ultimi dieci anni le effrazioni avevano provocato conseguenze più rilevanti, con vetrine rotte e interventi di riparazione necessari. L’ultimo furto risale a poco più di un anno fa, precisamente marzo 2024, ricorda Massimiliano, quando i ladri erano riusciti a entrare rompendo una vetrina e causando danni significativi al locale. Il furto di questa notte è stato scoperto al mattino, alla riapertura. I titolari hanno trovato la saracinesca sollevata e constatato l’ammanco di soldi e telefono. Non essendoci telecamere, non è stato possibile stabilire l’orario preciso dell’effrazione, avvenuta comunque nella notte. "È un problema generale – aggiunge Massimiliano –. Se si manda la gente a casa presto, come per esempio via dai locali a causa del rumore, le strade restano deserte. E in quelle ore diventa più facile per i ladri entrare".