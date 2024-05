Libreria Ut Orpheus ’Il silenzio dell’anima’ di Enrico Gurioli

Viene presentato oggi pomeriggio alle 18, alla libreria musicale Ut Orpheus (via Marsala), Il silenzio dell’anima di Enrico Gurioli (edito da UtOrpheus). Il volume, che sarà presentato in dialogo con il giornalista Massimo Gagliardi, prende come pretesto una irragionevole e improvvida chiusura delle attività storiche dell’Istituto Emiliani delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano in Brisighella. Si sviluppa così una piccola storia tutta italiana, fatta di suore, frati, vescovi e cardinali. Una piccola storia di redenzione, nella Romagna toscana. Durante la presentazione Daniele Tonini leggerà passi del libro.