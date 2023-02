Librerie indipendenti e creative Ulisse: "Festa per i nostri 30 anni"

Uno sguardo sulle librerie indipendenti, che in una città dotta come la nostra sono una piccola galassia. E la storia particolare di una di queste, l’Ulisse di via degli Orti, fra le prime a puntare sulla prima periferia, esattamente 30 anni fa, nel 1993. Approfondiamo il tema nel nostro podcast il Resto di Bologna di oggi, gratuito e scaricabile come sempre sul nostro sito e sulle principali piattaforme. Sotto le Torri e nella Metropoli ma ci sono tante piccole realtà resistenti, che contribuiscono attivamente a fare comunità e a creare identità. Se passeggiamo in centro, ad esempio, la Giannino Stoppani è ormai un’attività radicata, tanto da suscitare grande solidarietà dei cittadini quando un terribile incendio è divampato nelle sue sale la scorsa estate. Fra le tante realtà indipendenti nate in questi anni c’è, ad esempio, la Confraternita dell’Uva, omaggio a John Fante in via Belmeloro, nel cuore della zona universitaria. Lo spazio di Giorgio Santangelo è rientrato fra le start up vincitrici dell’ultimo bando Incredibol grazie alla capacità di reinventarsi dopo la pandemia. Restando in zona, non si può tralasciare il Modo Infoshop, libreria e casa editrice in via Mascarella dal 2003, o la Trame, in via Goito dal 2005. Alcune di queste librerie sono quasi dei musei, come la libreria Nanni, fondata nel 1825, tappa almeno una volta nella vita di ogni bolognese, dall’atmosfera un po’ Rive Gauche con le famose bancarelle sotto il portico della Morte.

E poi ci sono spazi che contribuiscono nettamente all’identità di un quartiere: come la libreria Ulisse, in via degli Orti. Praticamente sempre aperta – al tavolino sul marciapiedi capita di trovare persone a leggere, chiacchierare o sorseggiare un calice di vino – Ulisse quest’anno compie 30 anni. Gian Luca Tugnoli racconta gli esordi, come libreria di viaggi: "E’ stata una bella scommessa– racconta il titolare che aveva già avuto un’esperienza a Londra –. Per aprire in periferia, dovevamo avere un’idea nuova. E dunque, abbiamo puntato sul viaggio come conoscenza, proponendo non solo guide turistiche, ma anche mappe e diaristica. In un paio d’anni ci siamo ampliati e siamo diventati una libreria generalista. Abbiamo voluto portare i libri vicino alla gente". In tanti anni il pubblico ormai è affezionato (anche molti personaggi famosi sono passati da qui, a partire dal fotografo McCurry), ma c’è un’arte per consigliare un libro a chi gira fra gli scaffali? "È l’arte dell’ascolto– commenta Tugnoli –: delle persone, di quello che dicono, di quanto hanno già letto, delle loro passioni. E così la gente ritorna". E dunque nei prossimi mesi si festeggia il traguardo con eventi e ospiti importanti. Salpando verso nuovi mari. Di libri.

Letizia Gamberini