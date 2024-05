Libri e musica nel chiostro delle Francescane

È uno dei luoghi più suggestivi dell’estate bolognese, il convento delle suore francescane dell’Immacolata concezione, in via Santa Margherita. E il suo ritorno per il secondo anno, già dal 20 maggio e fino al 10 luglio, in veste di salotto letterario, racconta molto delle infinite alleanze possibili nella nostra città. Con la cultura si unisce, pare chiaro, perché Parole nel Chiostro, il titolo della rassegna ospitata, è una proposta di librerie.coop Ambasciatori che ha incontrato subito il favore di Suor Chiara Cavazza, la prima suora entrata a far parte del consiglio episcopale dell’Arcidiocesi, una delle cinque sorelle del Convento, che da tempo desiderava aprire le porte di "casa" a tutti i bolognesi. E, vista la risposta dello scorso anno, con oltre 100 sedie occupate ad ogni appuntamento sembra che i bolognesi avessero una gran voglia di entrare il questo luogo dalle radici che affondano nell’antichità. Il debutto di Parole nel Chiostro (incontri a ingresso gratuito) sarà il 20 maggio alle 19 con un appuntamento dedicato a Joseph Conrad e al libro di Giuseppe Mendicino Conrad. Una vita senza confini, cui presenzieranno Elena Di Gioia e Anna Lina Molteni. Il 28 maggio, inseguendo il fil rouge biografico, riflettori puntati su Kafka, riletto dallo scrittore Giorgio Fontana, attraverso un’indagine letteraria che ci porterà a scoprire i segreti profondi della letteratura.

Il 19 giugno George Simenon raccontato da una delle sue traduttrici più stimate Simona Mambrini e da Valerio Varesi e, in chiusura di ciclo, il 3 luglio Leopardi un poeta romanzesco con Marco Antonio Bazzocchi. Buona la rappresentanza degli autori bolognesi come Grazia Verasani che il 30 maggio porta nel chiostro il suo nuovo romanzo Hotel Madridda, che racchiude una visione del futuro filtrata da un presente spesso confuso e doloroso, Giulia Baldelli che l’8 luglio parla del suo romanzo Le parole che mi hai lasciato e Filippo Venturi, il 9 luglio, che propone Il delitto della finestrella, un nuovo caso per l’oste detective Emilio Zucchini.

A giugno due appuntamenti per i più giovani: oltre all’incontro del 3 con la giovane promessa musicale Gianmaria Volpato, il giorno seguente sarà la volta di Valentina Romani, protagonista di Mare fuori, con un romanzo appassionante: Vero come l’amore. Una riflessione sul mondo del lavoro al femminile condotta il 10 giugno da Irene Soave con la sua inchiesta sentimentale ne Lo statuto delle lavoratrici, accompagnata da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno e Luce!.