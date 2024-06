Libri e note, torna l’estate a Villa Pallavicini

Sport, cultura, spettacolo ma anche la sfida della vita di coppia, la letteratura come metafora della vita, il dibattito sulla libertà. Ecco la quarta edizione di LIBeRI, la rassegna letteraria organizzata nel Parco Villaggio della Speranza di Villa Pallavicini che torna da domani al 15 luglio, ospitata per il quarto anno consecutivo in quella che il cardinale Zuppi ha chiamato la ’Cittadella della Carità’. "Abbiamo scelto di cominciare lunedì 3 giugno, anniversario della scomparsa di Renato Dall’Ara, con una serata dedicata ai 60 anni dall’ultimo scudetto del Bologna – spiega don Massimo Vacchetti, responsabile diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero –: l’emozionante prestazione del Bologna nell’ultimo campionato farà da sfondo a una serata in cui i giornalisti Dario Ronzulli e Alberto Bortolotti ci racconteranno la storia di quell’incredibile scudetto". Ronzulli presenterà il suo 1964 fotostoria di uno scudetto (Minerva), che raccoglie le suggestive immagini di Walter Breveglieri e il racconto attraverso gli occhi e le emozioni dei protagonisti di quell’anno. Bortolotti, invece, accompagnerà il pubblico su un ideale ponte fra quella ’prima volta’ del Bologna in Coppa dei Campioni, con lo storico spareggio contro l’Anderlecht perso per colpa della monetina, e la magnifica qualificazione per la Champions League conquistata quest’anno. Bologna 60 (Gianni Marchesini editore) raccoglie anche tante testimonianze di tifosi bolognesi. Con loro sul palco sarà anche Guglielmo, giovane cantautore bolognese che ha dedicato alla performance dei rossoblu l’ultimo singolo Tutto rossoblu.

Si prosegue poi lunedì 10 giugno con Daria Bignardi, autrice del libro Ogni prigione è un’isola (Mondadori) e don Claudio Burgio, fondatore della comunità di accoglienza per minori e servizi per adolescenti ’Kayros’, che dialogheranno con Matteo Zuppi a tutto campo su carcere, libertà ed educazione. Mercoledì 19 giugno sarà il turno di Franco Nembrini: l’insegnante e saggista presenterà L’avventura di Pinocchio. Ovvero rileggere Collodi e scoprire che parla della vita di tutti (ed. Centocanti) mentre venerdì 28 giugno i riflettori si accenderanno su Costanza Miriano che dialogherà con la presidente Acli di Bologna, Chiara Pazzaglia, sull’opera Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato. Manuale di manutenzione del matrimonio (ed. Sonzogno). Il 10 luglio, poi, spazio al teatro ricordando Guglielmo Marconi. Giorgio Comaschi, per l’occasione, tramuterà il palco di villa Pallavicini in una macchina del tempo che porterà il pubblico a scoprire la storia dello scienziato. Gran finale il 15 luglio con lo scrittore e teologo don Luigi Maria Epicoco e il suo Dove terra e cielo si incontrano (Mondadori). Torneranno anche gli AperiLIBeRI, aperitivi in musica a cura di giovani artisti emergenti, e le proposte degli stand gastronomici.