Libri e zaini, tutti i rincari. Un alunno sui banchi costa fino a mille euro

Uno studente bolognese delle medie o delle superiori, in media, spende dai 400 ai 750 euro per libri, astuccio, zaino e corredo scolastico. Ma in alcuni casi si sforano anche i mille euro. E, rispetto al 2024, il rincaro prezzi si assesta attorno al 2 per cento in più per i libri necessari per affrontare l’anno 2025/2026.

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, abbiamo fatto un viaggio tra le cartolibrerie e le cartolerie di Bologna. In linea di massima, le spese per il corredo scolastico variano a seconda della classe frequentata, ma le attività bolognesi segnalano che, solo per la lista dei libri, il costo totale si aggira attorno ai 280 euro alle medie, mentre già alle superiori si supera i 350 euro, arrivando anche a 400 euro nel triennio. Questi sono i numeri riportati da Andrea Nanni, titolare di Nanni librerie.

Sul prezzo del singolo libro, invece, il range è particolarmente ampio. Si passa dai 20 euro dei volumi di materie umanistiche ai quasi 45 euro per i manuali scientifici. "Il ’gap’ più grande si ha dalla prima alla terza superiore", ricorda Nanni. La libreria a pochi passi da piazza Maggiore ha come peculiarità quella di essere un luogo in cui "tanti ragazzi vengono a cercare l’usato – dice Nanni, stimando che quasi il 60% dei suoi clienti chiede libri di seconda mano. Quest’anno, però, abbiamo avuto poca richiesta, perché tante scuole hanno adottato le prime edizioni". Riguardo agli sconti, Nanni è piuttosto chiaro: "Noi comunque manteniamo il servizio a domicilio per coloro che acquistano le liste complete. Le scuole hanno dato le liste due settimane prima e siamo andati bene".

Marco Biagini dell’omonima cartoleria in via Oberdan descrive la situazione di zaini e astucci. "I trolley costano di listino circa 130 euro, prima del Covid costavano dieci euro in meno. In generale questo è il trend di aumenti negli ultimi cinque anni sugli zaini", commenta ancora Biagini. Particolare successo per gli zaini ergonomici per i bimbi, o per il trolley di marca. Quest’ultimo può costare dai 115 ai 130 euro, gli zaini invece vanno dai 50 agli 80 euro. Per quanto riguarda gli astucci la cifra è circa di 20 euro, invece per i quaderni qualcuno arriva anche a 50 euro di spesa. "Per tutto il mese di settembre applichiamo uno sconto del 15% sul materiale", annuncia Biagini.

A proposito di offerte, da Pencil in via Riva di Reno "se paghi tutto subito, applichiamo un buono sconto del 15% sul materiale scolastico", che su una lista intera di libri significa anche 70 euro di detrazione. Lo sottolinea Miriam Degli Esposti, titolare dell’attività: "Gli editori ci segnalano un +1,3% nei prezzi, tuttavia ci sono talmente tanti libri o fascicoli nuovi che difficilmente si consiglia l’usato", dice. E poi: "Con i guadagni siamo in linea con il 2024, fa rabbia perché probabilmente senza i lavori davanti alla mia attività saremo andati meglio", conclude.

In via Castiglione 13 si trova la cartoleria di Federica Riso: "Per l’acquisto del corredo si possono spendere anche 100 euro, soprattutto se è il primo anno del percorso scolastico, ma dipende dal cliente", sostiene. Molti, però, si affidano a internet, questo "ha colpito molto le realtà come la mia", confessa Riso.