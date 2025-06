’Libri in bici’ all’ex stazione

Giovedì, alle 20,30, nella ex stazione ferroviaria di Bolognina (frazione di Crevalcore), ora tappa della Ciclovia del Sole, il primo incontro della rassegna Libri in Bici con Silvia Cavalieri, scrittrice, ricercatrice e traduttrice editoriale. L’artista verrà musicalmente accompagnata da Cinzia Zaccaroni, artista, cantante e polistrumentista. A fine serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. L’evento è promosso dall’associazione Sempar in Baraca e dal Moto-Club di Crevalcore, con il patrocinio del Comune.