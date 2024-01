Libri misteriosi per le Rolandino. Regali di un anonimo donatore

Un giallo serpeggia tra gli alunni della media Rolandino di via Pascoli: che cosa ci sarà? E, soprattutto tra i prof e i genitori, chi è? Mistero. Tanto che venerdì scorso, all’uscita non c’era niente e tutti "erano delusi e dispiaciuti", racconta mamma Beatrice.

Il mistero delle Rolandino è presto detto: da un mesetto, dopo l’ultima campanella, i ragazzi trovano dei libri sul muretto esterno della media. Doni gratuiti, lì a disposizione per chi li vuole. E i ragazzi li vogliono proprio, anzi li aspettano, li cercano. "La prima volta c’erano dei volumi d’arte bellissimi – ricorda mamma Beatrice –. All’inizio regnava l’imbarazzo, nessuno li prendeva; c’era timore. Il terzo giorno, però, sono spariti".

Da lì è partito tutto: quella mano allungata ha sdoganato questo book-crossing a una sola direzione. Libri d’arte ("Ce n’era uno anche sulle opere di Norma Mascellani"), riviste di trekking o di geografia sul nostro Appennino, cataloghi di mostre, libri scolastici, letterature, storia locale, antologie fino a due pregiati volumi del ‘Grande dizionario italiano dell’uso’ di Tullio De Mauro.

"Sono tutti tenuti benissimo, alcuni anche con le copertine", precisa la mamma. Prendono gli studenti, ma anche i grandi. "Una mamma ha agguantato un consunto volumetto di poesie di Jacques Prévert; non ha saputo resistere", ammette con il sorriso Beatrice. Chi è, chi non è: tra gli studenti la fantasia galoppa. "Sarà un ex insegnante", "Sarà qualcuno che si sta liberando della libreria di famiglia", "Sarà un’amante dei libri che vuole insegnare ai ragazzi il bello della lettura", "Uno che non ama gli ebook" e via dicendo. Un giallo perché nessuno ha mai visto il misterioso donatore o la misteriosa donatrice.

È compiaciuto della scelta della sua media, il preside Agostino Tripaldi le cui scuole non sono nuove a simili strenne: "Non con questa frequenza, però. Intanto – commenta – lo o la ringraziamo moltissimo dei regali. Ci piacerebbe poterlo fare anche di persona se volesse farsi vivo… Nel caso volesse continuare nel suo anonimato, siamo contenti lo stesso per averci scelto".