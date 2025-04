Libri nei nidi, triplicate le donazioni. Pasoli: "Focus sulla fascia di età 0-2"

Si consolida #ioleggoperchéLab-Nidi, il progetto pilota di #ioleggoperché dedicato ai piccolissimi che in tre anni ha triplicato la dotazione libraria a disposizione delle strutture coinvolte, confermando il suo impatto positivo nello stimolare l’educazione alla lettura fin dai primissimi anni di vita. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, nel 2024 ha toccato 350 nidi selezionati nelle aree fragili della Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro della Fondazione), in crescita del 40% rispetto alla prima edizione del 2022. I bambini coinvolti nell’iniziativa sono 10.276, 1.930 gli educatori, 874 i gruppi d’aula: tutti indicatori cresciuti tra il 40% e il 53%. Nel 2024, la dotazione media di libri ha raggiunto 128,4 volumi per nido rispetto ai 75,9 mediamente presenti nei nidi nel 2022, prima che aderissero al progetto.

Lo dicono i dati dell’indagine conodotta dall’Ufficio studi Aie, presentata ieri alla Bologna Children’s Book Fair, per documentare gli effetti della sperimentazione avviata tre anni fa. "Negli ultimi anni– ha spiegato la direttrice della manifestazione Elena Pasoli – abbiamo focalizzato l’attenzione sui libri per la fascia 0-2, un segmento che si è affermato come vera e propria tendenza a livello globale. La produzione di albi dedicati a questa fascia di età è aumentata enormemente, a testimonianza dell’importanza di avvicinare i più piccoli alla lettura fin da subito. Proprio per sostenere questa tendenza, nel 2019, i libri toddler sono stati protagonisti della categoria speciale dei nostri BolognaRagazzi Awards, diventando poi dal 2024 una categoria permanente. Siamo felici di partecipare a questo progetto rendendo collettivo il patrimonio di libri che abitano e arricchiscono la fiera ogni anno".