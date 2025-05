Libri per l’infanzia, festival nel parco

Festival letterario nel parco sabato prossimo alla Villa Achillini-Fanti di Sasso Marconi dove su iniziativa della libreria indipendente ’Il giardino segreto’ è in programma una giornata sui libri per l’infanzia. In programma presentazioni di libri, letture animate, spettacoli, laboratori, giochi, picnic e una festa per l’anniversario della Pimpa. Ingresso libero al pubblico con le attività su prenotazione. Il tutto con la regia della libreria di Sasso che dopo 7 anni di attività estende il campo di azione a eventi che hanno come tema centrale il libro, e in particolare quelli dedicati ai bambini. Da non perdere l’angolo ristoro dalla chef stellata Aurora Mazzucchelli, che per l’occasione ha creato il suo panino, realizzato dal forno Mollica.