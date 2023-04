Libri scartati, l’elenco completo

L’amministrazione comunale di Malalbergo ha approvato lo scarto di materiale bibliografico obsoleto e non più adibito al servizio pubblico. Sul sito del Comune è disponibile l’elenco dei libri scartati che possono essere richiesti da associazioni ed istituzioni a carattere sociale e formativoculturale, non per singolo autore e titolo, ma esclusivamente per lotto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, scrivendo a [email protected]; Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Cultura del Comune al numero di telefono 051.6620231, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.