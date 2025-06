Libro e discussione con Rodney Benson

Oggi pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, in Aula Secci (Dipartimento delle Arti in via Barberia 4) si terrà la presentazione del libro How media ownership matters (Oxford University Press) del professor Rodney Benson della New York University. Il volume presenta un’ampia ricerca svolta fra Stati Uniti, Francia e Svezia su diversi modelli di proprietà dei media e le relative ricadute in termini di contenuti informativi e pubblici, con particolare attenzione al periodo della presidenza di Trump. La discussione sarà moderata dal professor Riccardo Brizzi, con il coinvolgimento di docenti del dipartimento: Luca Barra, Paola Brambilla, Marco Santoro e Marco Solaroli. L’evento è aperto alla cittadinanza.