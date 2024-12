Libro e film, una giornata con Andrea Mingardi

Domani Andrea Mingardi (nella foto) sarà protagonista di un doppio evento a Vergato, tra letteratura, cinema e musica. Alle 18, al Forno di Vergato, in centro storico, si terrà la presentazione del libro "Così si suonava in paradiso". Un’occasione speciale per scoprire le storie raccontate dall’artista: un viaggio musicale che ripercorre epoche, aneddoti indimenticabili e personaggi straordinari. Alle 21, al Cinema Teatro Nuovo, seguirà la proiezione del film-documentario "Bologna I love you", diretto da Andrea Mingardi e Pier Paolo Paganelli. Il film è un omaggio emozionante alla città di Bologna, esplorata nei suoi luoghi più iconici, nelle sue storie e nelle voci che ne hanno costruito l’anima. La giornata non è solo un tributo alla cultura bolognese, ma rappresenta anche un’occasione per incontrare Andrea Mingardi dal vivo e vivere un’intensa esperienza fatta di musica, cinema e ricordi. L’ingresso alla proiezione del film sarà a offerta libera, con il ricavato destinato a sostenere il cinema parrocchiale.