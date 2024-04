Libro e mostra per la ’parola larga’

Appuntamento oggi alle 17 alla libreria Giannino Stoppani di via Rizzoli 1 per la presentazione del libro e l’apertura della mostra ’Una parola molto larga’ (ed Panini), di Giusi Quarenghi e Giovanni Colaneri. Non mancheranno, come da tradizione di questa storica libreria, i laboratori per piccoli e grandi. Giusi Quarenghi è una scrittrice per ragazzi pluripremiata e in questo libro la parola larga è ’famiglia’. Giovanni Colaneri ha ricevuto riconoscimenti importanti alla Fiera del Libro per Ragazzi.