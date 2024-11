Libro e spettacolo per battere l’Alzheimer

’Diana e la regina del bosco’, quello che l’Alzheimer non può cancellare torna in scena. Lo spettacolo teatrale che parla delle malattie cognitive della terza età, dopo i successi della scorsa primavera, verrà replicato a Castiglione dei Pepoli il 23 e 24 Novembre alle 21. Il testo dello spettacolo è stato scritto, durante i mesi più duri della pandemia, dalla psicoterapeuta Carlotta Bartolomei con lo scopo di sensibilizzare gli spettatori su una patologia che colpisce un grande numero di persone, spesso paralizzate dallo stigma che circonda le famiglie dei malati. Lo spettacolo è diretto dalla stessa Bartolomei con la partecipazione degli attori Giuseppe Beccaglia, Elisa Collina e Filippo Santi. Il copione, nel frattempo, è diventato un libro, illustrato da Giuseppe Beccaglia e contenente i contributi della psicologa Enrica D’ Aprile, della professoressa Barbara Monti e del regista teatrale Roberto Cavosi.

Il ricavato delle prossime repliche e della vendita del testo sarà utilizzato per pubblicare un ulteriore volume che spiega ai bambini l’impatto dell’Alzheimer sulla vita delle persone coinvolte. Tra i progetti in cantiere anche l’organizzazione di un congresso dedicato alla malattia in collaborazione con l’amministrazione comunale, un’installazione artistica del pittore Simone Miccichè ispirata dalle riflessioni dei cittadini di Castiglione dei Pepoli e una mostra dedicata all’Alzheimer visto con gli occhi dei più piccoli. Fra le ipotesi ci sono infine un tour per i teatri della provincia e la possibilità di inserire ’Diana e la regina del bosco’ nei percorsi dell’ azienda sanitaria dedicati alle famiglie dei pazienti. "Mi sono imbattuta nella demenza per ragioni familiari e, nel tempo, ho trasferito questa esperienza personale nel mio lavoro quotidiano di psicologa. Il lavoro di divulgazione nasce dalla convinzione che sia utile parlare di malattie cognitive in una società che invecchia. Il teatro è un linguaggio che può raggiungere efficacemente tante persone". Secondo dati dell’Oms la demenza è in rapida crescita. Nel 2010 il casi erano 35,6 milioni destinati a raddoppiare entro il 2030. In Italia, il numero dei pazienti affetti da demenza supera il milione.

Fabio Marchioni