Il nuovo libro del figlio di Paolo Bellini: “Mio padre è una bestia, mi ha rovinato la vita”

Bologna, 18 ottobre 2023 - ‘Il Figlio del male’. Questo il titolo del libro autoprodotto di Guido Bonini, il figlio del terrorista nero Paolo Bellini. L’ex Avanguardia nazionale è stato condannato in primo grado all’ergastolo, nell’aprile del 2022, dalla Corte d’Assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

Dal giugno scorso si trova in carcere perché aveva intenzione di commettere altri reati. Intercettato, fa riferimenti a minacce nei confronti della ex moglie, Maurizia Bonini, e del figlio del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d'Assise felsinea che in primo grado lo aveva condannato all'ergastolo per concorso nella strage.

"All'inizio del processo – ha detto il figlio della Primula nera – che poi si è concluso con la condanna di mio padre per la strage di Bologna avrei voluto mettermi in contatto con i familiari delle vittime, per fargli sentire la mia vicinanza. La mia vita con un uomo così, una bestia, perché mio padre, Paolo Bellini, è una bestia, che ha solo usato me e la mia famiglia, non è paragonabile a ciò che hanno vissuto i feriti e i familiari, ma in qualche modo anche io sono una vittima”.

Guido Bonini ha interrotto i rapporti con il padre da anni, ha cambiato anche cognome, prendendo quello della madre, che con le sue dichiarazioni ha fatto crollare l'alibi di Bellini e contribuito alla sua condanna in primo grado. Il 2 agosto 1980, Guido aveva solo un anno ma tutta la sua vita è stata condizionata da quello che definisce un "diavolo-tigre” e che lo porta a dire di essere “Il figlio del male”, titolo appunto del suo libro.

Nel testo Bonini parla dell'attività criminale del padre, un ladro e killer di 'Ndrangheta, legato a servizi segreti deviati e “poteri occulti”, indagato per gli attentati mafiosi del '92-'93, intrecciandola a episodi vissuti con lui. “Ho scritto questo libro adesso – dice – perché con il passare degli anni le rivelazioni che mi ha fatto all'epoca hanno cominciato a trovare riscontri e ho preso consapevolezza di ciò che ha fatto. Avevo paura di lui, sono stato sottoposto a due programmi di protezione, mi ha rovinato la vita”.

Bonini ha seguito il processo a distanza, non è mai stato chiamato a testimoniare. "Forse non hanno pensato – continua – che potessi contribuire alla verità, ma quando ho sentito le bugie che continuava a dire in aula mi è scattato il desiderio di far sentire la mia voce”.

Tra i tanti episodi ne cita uno emblematico. "Eravamo a casa e stava scrivendo un telegramma a Cossiga. Gli chiesi perché e lui mi disse che con Cossiga erano legati da un patto di sangue perché facevano entrambi parte di Gladio. All'epoca non sapevo cosa significasse, ma ora sì. Questo è mio padre, un uomo che di normale non ha nulla”.