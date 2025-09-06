Librokilo 2025 a Bologna: l’evento che salva i libri dal macero e li rimette in circolo

Bologna, 6 settembre 2025 – Un mare di libri pronti a vivere una seconda vita. Oggi e domani (sabato 6 e domenica 7 settembre) lo Spazio Bianco di DumBO ospita di nuovo Librokilo, l’iniziativa che permette di acquistare volumi a 10 euro al chilo. Dopo il successo dello scorso anno, l’appuntamento bolognese si conferma come una delle tappe più attese di questo progetto che unisce lettura, sostenibilità e rigenerazione urbana.

L’idea è semplice ma potente: salvare i libri dal macero e rimetterli in circolo, offrendo a tutti la possibilità di accedere a una vasta selezione di testi di narrativa, saggistica e illustrati a un prezzo simbolico. "Librokilo è nato per rafforzare l’idea che la lettura debba essere accessibile a tutti e per promuovere un mercato editoriale sostenibile" racconta la fondatrice, Lucia Concilio.

L’iniziativa non si limita alla vendita, ma mira a trasformare il momento dell’acquisto in un’esperienza collettiva, in spazi restituiti alla città e con un forte valore culturale e sociale.

A Bologna, la scelta della location non è casuale. DumBO, ex scalo ferroviario rigenerato e riconsegnato alla comunità, è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per eventi culturali, artistici e sociali. Librokilo si inserisce perfettamente in questa cornice, portando con sé migliaia di volumi raccolti da case editrici, librerie, distributori e privati.

"Selezioniamo con cura i libri che proponiamo, perché vogliamo offrire una scelta ampia e di qualità a chi non vuole che testi ancora in ottimo stato vengano buttati", sottolinea la fondatrice.

Tra scaffali improvvisati e sacchetti pieni di titoli inaspettati, i lettori bolognesi possono così tornare a sperimentare il piacere della scoperta, sostenendo al tempo stesso un’idea di economia circolare applicata al mondo editoriale.