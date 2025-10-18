Licei e scuole scioperano per Gaza. I picchetti e poi il corteo in centro. Traffico ancora in tilt e viali bloccati

"Abbiamo bloccato tutto e continueremo a farlo fino a quando la Palestina non sarà libera dal sionismo". Sono in più di 500 gli studenti del liceo e degli istituti superiori scesi in strada, di nuovo, a sostegno del popolo palestinese, considerando, come annunciato dai collettivi studenteschi sui social, negativo per Gaza il piano di pace proposto dal presidente Usa Donald Trump. La protesta, che si è conclusa con un corteo che ha investito i viali e il centro storico fino a piazza Verdi, è iniziata ieri mattina molto presto, intorno alle 7,30, fuori da ogni sede coinvolta nello sciopero. Prima del suono della campanella, infatti, gli studenti, riuniti in tanti pre-concentramenti, hanno bloccato le porte di ingresso con fumogeni e striscioni. Il grido? Il tradizionale, ormai, "blocchiamo tutto". E così hanno fatto, mettendo davanti agli ingressi, in alcuni casi, i cassonetti dei rifiuti, impedendo così ai colleghi di entrare in classe. I portoni di alcune scuole, poi, sono stati chiusi addirittura con lucchetti e catene. Quando poi i collettivi sono partiti in corteo, però, i picchetti sono stati sciolti e in alcuni istituti la giornata è passata come tutte le altre.

I manifestanti, dopo essersi riuniti all’esterno di ogni plesso scolastico che ha partecipato alla mobilitazione, si sono spostati in centro: a gruppi di centinaia, gli alunni hanno bloccato i viali, mandando in tilt, anche se per poco, la circolazione; alcuni licei, intanto, si sono dati appuntamento in via Nazario Sauro, alle porte del Minghetti, sotto l’occhio vigile del preside Roberto Gallingani, per lo sciopero, organizzato a un’assemblea tra scuole. Da lì, poi, il serpentone si è spostato verso via Irnerio, arrivando a Porta San Donato, luogo di ritrovo con gli altri colleghi.

Tutti insieme hanno raggiunto la zona universitaria fino a piazza Verdi. "Tramite questi blocchi, la componente studentesca ha trovato un suo modo di esserci, un ascolto c’è – dicono due studentesse di Cas –. L’assemblea tra scuole è stata molto partecipata: gli studenti riescono a stare in piazza e nelle dinamiche di lotta. Noi siamo generazione Palestina, che continua a difendersi a Gaza e coinvolge anche il sistema di economia bellica che tutto il mondo vive". Il sit-in in zona universitaria si è sciolto nella seconda mattinata. Intanto in Università proseguono le mobilitazioni: in mattinata, a Scienze Politiche si è svolto il Consiglio di dipartimento, in cui gli universitari hanno presentato una mozione per "rescindere i rapporti con Israele", aspettando in presidio all’interno di Palazzo Hercolani occupato. "Martedì saremo di nuovo in presidio sotto il Senato accademico, in cui Molari ha negato la discussione delle mozioni sul boicottaggio e sul DDL1627 portate in Consiglio", dicono da Cambiare Rotta.