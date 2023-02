Licenza sospesa al Gallo Garage

Serrande abbassate per 10 giorni al Gallo Garage, pub di Castel San Pietro. Il provvedimento, firmato dal Questore di Bologna, è stato notificato venerdì al titolare ed è il frutto di accertamenti e controlli svolti a partire dal gennaio 2022 dai carabinieri della cittadina. Il locale, secondo quanto emerso, era divenuto ‘fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblicà, in quanto luogo di ritrovo di persone con precedenti che in diverse occasioni hanno reso difficoltoso l’operato delle forze dell’ordine. In altre circostanze i carabinieri sono intervenuti su richiesta dei residenti, per via della musica diffusa che recava disturbo.