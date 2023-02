Licenziamenti alla Alfasigma Sindacati annunciano lo sciopero

Sono 333 i licenziamenti annunciati da Alfasigma, sedici (su 160) riguardano la storica sede di Bologna. Si tratta soprattutto di informatori scientifici e personale di supporto commerciale. Non sono previsti nei tagli i settori produttivi e di ricerca e sviluppo che si concentra su tre principali aree terapeutiche: gastroenterologia, malattie vascolari e neuroscienze.

La società che figura tra le cinque maggiori industrie farmaceutiche presenti in Italia ha comunicato il piano di riorganizzazione che, sottolineano i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil "mina la sostenibilità e la funzionalità delle attività. Il nostro compito è andare a fondo di questa decisione. Dobbiamo invertirne la rotta che consideriamo irricevibile. Per questa ragione, dopo una prima interlocuzione da noi richiesta con urgenza e avvenuta oggi (ieri per chi legge) in Confindustria Emilia Centro alla presenza anche di Assolombarda, la nostra valutazione non è mutata – dichiarano i rappresentanti dei lavoratori – e con il coordinamento nazionale si è deciso lo stato di agitazione del gruppo con blocco degli straordinari e la proclamazione di otto ore di sciopero".

"Le figure che la società vuole tagliare devono essere viste come facenti parte di un sistema integrato che interessa tutto il territorio perché le aziende farmaceutiche lavorano in modo integrato", spiega Susy Marseglia della Femca Cisl Bologna. Marseglia annuncia che la prossima settimana si terrano le assemblee con i lavoratori per il mandato ad effettuare lo sciopero. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla fa sapere di essere a disposizione per qualunque tipo di soluzione con la società e con le parti sociali al fine di evitare i licenziamenti e trovare una soluzioni.

Da parte sua, la società fa sapere che "il cambiamento si conferma una condizione indispensabile, soprattutto in forza del completamento dell’integrazione di Sofar, della revisione delle priorità di portafoglio, legata anche alla scadenza di alcuni brevetti di Alfasigma, e della più generale revisione e aggiornamento delle competenze professionali derivati dai trend di digitalizzazione e automazione. Alfasigma è consapevole dell’impatto che avrà questo cambiamento organizzativo e si impegna a supportare le persone coinvolte e instaurare un dialogo proficuo con le organizzazioni sindacali per la ricerca di soluzioni praticabili per attenuarne gli effetti.

Alfasigma ha un fatturato che nel 2021 ha raggiunto oltre un miliardo di euro, conta circa tremila dipendenti nel mondo, diciassette filiali ed è presente in settanta Paesi.

Monica Raschi