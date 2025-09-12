Licenziamenti e crisi Yoox . Fissato il tavolo al ministero

Il tavolo su Yoox si terrà al Mimit il prossimo martedì 23 settembre alle 17. Lo ha comunicato il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso. "È nostra intenzione agevolare un rapido e proficuo confronto tra i soggetti coinvolti per accedere, come siamo riusciti in tutti i casi precedenti, a una soluzione consensuale" ha detto il ministro, sottolineando che "i licenziamenti collettivi non sono accettabili". All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, dell’azienda Yoox e dei sindacati.

Intanto, in provincia monta la polemica, con Fratelli d’Italia che accusa il Comune di Zola, dove ha sede lo stabilimento, per non aver ‘vigilato’. "È positivo che il caso Yoox sia ora all’attenzione del ministero", hanno detto le consigliere di Fdi Marta Evangelisti (Regione) e Silvia Braickovic (Comune di Zola), "ma questo non può far dimenticare le responsabilità locali: il Comune dov’era? Un’amministrazione non può limitarsi a dirsi sorpresa: il suo compito è vigilare sul tessuto produttivo locale, dialogare con le imprese e prevenire crisi di questa portata". Se la riorganizzazione "era nell’aria, perché non sono stati chiesti impegni chiari già mesi fa?", invece di celebrare "Yoox come eccellenza del territorio e motore di sviluppo". "Sciacallaggio politico sulla pelle di lavoratrici e lavoratori", è la replica del sindaco di Zola, Davide Dall’Omo. "Le consigliere – dice – dimostrano una totale sgrammaticatura dal punto di vista delle competenze istituzionali, confondendo piani e prerogative e fingendo di non sapere quali siano gli strumenti a disposizione di un ente come il nostro", afferma il sindaco. Ma così facendo "si danneggia il fronte comune per ottenere la revoca dei licenziamenti e l’apertura di un tavolo di trattativa che riporti la proprietà alle sue responsabilità e la induca a presentare un piano serio e condiviso. Contrariamente a quanto pensano le due consigliere – conclude Dall’Omo – il nostro Comune è sempre stato parte attiva dei tavoli che sono stati convocati, lavorando ‘a fari spenti’, in sinergia con sindacati ed enti sovraordinati".