"Licenziamenti ingiusti" L’irruzione dei Cobas nella sede della Coop

Una ventina di attivisti del sindacato Adl Cobas ieri sono entrati nella sede centrale di Coop Alleanza 3.0, a Villanova di Castenaso, in protesta contro il licenziamento di 30 lavoratori e per quanto avvenuto nel centro logistico dell’appaltatore Kamila a Parma (parte della rete che rifornisce le Coop della regione) dove secondo il sindacato i lavoratori sono stati licenziati "per sciopero". I manifestanti hanno provato a raggiungere gli uffici della dirigenza per un incontro con Marco Cifiello, presidente del cda, invano; hanno così deciso di salire sul tetto, da cui hanno fatto sventolare uno striscione. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, al lavoro per approfondire l’accaduto e valutare eventuali denunce, e la Digos. "Coop esprime la più ferma disapprovazione per le modalità della protesta, caratterizzata da azioni violente e irrispettose", così Coop Alleanza 3.0. Il sindacato invece ritiene che la protesta sia stata pacifica: "Vengono firmati codici etici nella logistica, ma quando si pongono problemi nella filiera la risposta è di chiusura".