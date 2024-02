Licenziamenti ritirati. Parte la Cigs per 12 mesi

Fumata bianca in Regione Emilia-Romagna per la Tecopress di Dosso di Sant’Agostino (Ferrara): ieri a Bologna la proprietà ha annunciato il ritiro dei 72 licenziamenti annunciati e l’avvio delle procedure per gli ammortizzatori sociali. Al termine è stato siglato un verbale in cui l’azienda si impegna a non dar avvio alla procedura di licenziamento collettivo, come precedentemente dichiarato, per tutta la durata dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Inoltre, le parti hanno convenuto di utilizzare la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi, Cigs, per 12 mesi quale ammortizzatore sociale conservativo da usare in questa fase. Inoltre, si chiede il pagamento diretto da parte dell’Inps della cassa integrazione. Le parti – spiega la Regione – si impegnano a non effettuare atti unilaterali, e ad attivare sempre in forma preventiva il tavolo istituzionale che rimarrà aperto per monitorare l’evolversi della situazione, sia industriale che per l’impatto sociale. "Ci troviamo in una situazione molto difficile ma non irrisolvibile - ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla - L’azienda ha più volte ribadito la volontà di proseguire l’attività produttiva rimanendo sul territorio".