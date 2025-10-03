Licenziamento collettivo, Leggaro in sciopero

"Chiediamo il ritiro immediato della procedura di licenziamento collettivo". Tuona il grido dei lavoratori della Leggaro Composites Mind di Zola Predosa, in occasione dello sciopero (nella foto) proclamato ieri mattina dalla Fiom Cgil contro la decisione dell’azienda di cessare l’attività e licenziare il personale entro la fine dell’anno. Una protesta esplosa in seguito all’incontro di mercoledì tra il sindacato e la direzione aziendale che, nonostante la proposta di soluzioni alternative da parte della Fiom per salvaguardare l’occupazione e lo stabilimento, non si sarebbe però concluso con il risultato sperato.

"Invece di valutare un nuovo ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per far fronte alla contrazione degli ordini, l’azienda ha annunciato l’apertura di una procedura di cessazione dell’attività e licenziamento collettivo per 15 dipendenti su 20, oltre all’interruzione delle missioni per sette lavoratori in somministrazione" fa sapere la Fiom, che punta il dito contro un "copione già visto in passato". Era il 2020 quando la Leggaro, specializzata in componenti in materiali compositi leggeri per i settori medicale e automotive, è stata acquisita dal colosso indiano Tsf Group. "Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quello che sta accadendo oggi è la fotocopia di quanto avvenuto nel 2021 – riavvolge il nastro Antonio Felice, funzionario della Fiom Cgil –. Allora il Gruppo Tsf, dopo aver acquisito la maggioranza, presentò alla Rsu e alla Fiom un progetto di potenziamento dello stabilimento di Zola Predosa. Quelle promesse si tramutarono pochi mesi dopo nei primi licenziamenti, nonostante l’azienda avesse appena usufruito di finanziamenti pubblici regionali". Ora, evidenzia Felice, "ripropone lo stesso copione: solo un anno e mezzo fa ci parlava di investimenti in prototipazione per hypercar, di un aumento del trenta per cento del fatturato e della garanzia della stabilità finanziaria del Gruppo. Intanto, però, le produzioni venivano dirottate in India".

Il clima tra i dipendenti rimane tutt’altro che disteso. Terminato l’incontro di mercoledì, i lavoratori hanno infatti tenuto un’assemblea e all’unanimità, insieme alla Fiom, hanno proclamato un pacchetto di ore di sciopero. E le iniziative di protesta e mobilitazione, assicura il sindacato, continueranno nelle prossime settimane. "È inaccettabile l’atteggiamento di Leggaro – conclude Antonio Felice –. Come quattro anni fa, si sceglie la soluzione più facile per continuare a fare profitto, scaricando sui lavoratori i costi di strategie che hanno volutamente depotenziato il sito italiano a vantaggio di quello indiano".

Giogia De Cupertinis