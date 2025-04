Liceo artistico Arcangeli occupato a Bologna: gli studenti salgono sul tetto

Bologna, 1 aprile 2025 – Dopo gli universitari di Cambiare Rotta, anche gli studenti del liceo artistico Arcangeli, occupato ieri, hanno deciso di “guardare il mondo dall’alto”.

Una decina di ragazzi si trova infatti da qualche ora in presidio sopra il tetto della scuola: alcune foto scattate dai residenti di via Marchetti li hanno immortalati.

Una situazione seguita con attenzione, visti anche i rischi per l’incolumità dei ragazzini.

Dopo il Minghetti e il Copernico, a decidere di occupare sono stati anche gli studenti del liceo artistico Arcangeli di via Marchetti e la succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso. Si punta alla manifestazione di venerdì, con corteo in partenza da piazza Verdi alle 10. Sia all’Arcangeli che alle Laura Bassi l’occupazione è avvenuta tutto sommato di sorpresa. Intanto al liceo classico Minghetti: 500 genitori chiedono "il ritiro delle denunce e l’avvio di un confronto più equilibrato, affidato ai Consigli di Classe, capaci di valutare le conseguenze educative e personali per gli studenti coinvolti".

Ieri, invece, gli universitari saliti sul tetto di Matematica per protestare contro tagli all’università e riarmo europeo, sono scesi intorno alle 19.