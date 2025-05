Liceo artistico Malpighi Bologna, ecco il nuovo indirizzo con Cucinella supervisor

Bologna, 6 maggio 2025 – “Una proposta educativa unica che coniuga eccellenza formativa, creatività e apertura al mondo del design e dell’architettura, sviluppata in collaborazione con lo studio Mario Cucinella Architects, uno dei più autorevoli nel panorama internazionale dell’architettura contemporanea”. Così è stato presentato questa mattina nel Lab di via Sant’Isaia 77 il nuovo liceo artistico Malpighi che prenderà avvio da settembre 2026.

Il preside Marco Ferrari ha illustrato le motivazioni alla base della nascita del nuovo indirizzo: "I Licei Malpighi di Bologna hanno deciso di aprire un nuovo indirizzo per rispondere alla crescente richiesta di tante famiglie e studenti delle medie di validi percorsi liceali incentrati sulla creatività.

"Il nuovo liceo offrirà due indirizzi: design e architettura/ambiente, con l'obiettivo di fornire ai ragazzi una formazione solida e versatile, che prepari a tutti gli sbocchi universitari possibili, per rispondere alle aspettative di chi lo sceglierà. Come disse Papa Francesco – si legge nel comunicato di presentazione -, vogliamo ‘una scuola che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore, la lingua delle mani’”.

La didattica di alto livello che caratterizza i licei Malpighi sarà mantenuta anche in questo nuovo Liceo Artistico, che proporrà collaborazioni con importanti studi di design e architettura, come lo studio Mario Cucinella Architects.

“Il liceo sarà anche un hub per eventi, mostre e percorsi di formazione legati al mondo dell'architettura e del design – ha spiegato il preside –, con l'obiettivo di rendere Bologna un polo innovativo ed eccellente in questi ambiti, grazie alla collaborazione con grandi professionisti del settore che contribuiranno alla costruzione di questo percorso. La grande attenzione per la didattica delle materie umanistiche, scientifiche e delle lingue, e la costruzione di percorsi di alto livello, renderanno questo liceo artistico davvero unico e prezioso per tutti coloro che vi studieranno."

Alla conferenza stampa è intervenuto l’architetto Mario Cucinella, con il ruolo di supervisor artistico del nuovo indirizzo. "Credo sia fondamentale, per lo sviluppo della crescita dei ragazzi, un liceo dell'arte, poiché nella cultura generale odierna, fortemente tecnico-scientifica, abbiamo bisogno di creare persone con una forte coscienza critica. Il mondo dell'arte, dell'architettura e del design rappresenta una necessità in un’epoca che rischia di perdere la visione umanistica. L'architettura e il design sono aspetti che viviamo quotidianamente e una formazione in queste discipline serve a costruire persone con una maggiore coscienza critica e una visione più ampia e creativa del mondo. La creatività è come un fuoco che va alimentato fin dall’inizio; dipende da cosa proponiamo ai ragazzi, da cosa gli mettiamo davanti e da cosa gli chiediamo. Il nuovo liceo artistico Malpighi, a cui ho aderito con entusiasmo come supervisor artistico, rappresenta una nuova preziosa offerta formativa per la città e il territorio bolognese."

In quest’ottica, Mario Cucinella Architects metterà a disposizione degli studenti del nuovo liceo artistico la sua esperienza e quella dei suoi collaboratori, i suoi laboratori di Bologna e Milano. Saranno disponibili borse di studio, per sostenere e valorizzare il talento creativo delle nuove generazioni, rendendo accessibile a tutti un percorso formativo d’eccellenza.

Il nuovo liceo Artistico Malpighi nasce dal lavoro di sviluppo della creatività, del design e della progettualità che già da anni viene svolto presso il Malpighi Lab, il laboratorio guidato dal professore di Disegno e Storia dell’arte Lorenzo Raggi e realizzato grazie al sostegno di Bonfiglioli Group. Il Malpighi Lab già dal 2015 ha permesso agli studenti di confrontarsi con gli esperti di diverse aziende come Ducati, Technogym e Insidesign. “Dopo anni di sperimentazioni didattiche che abbiamo condotto in collaborazione con realtà d’eccellenza imprenditoriali e professionali del nostro territorio, abbiamo la possibilità di ampliare la proposta dei nostri licei focalizzandoci sul metodo progettuale dell’architettura e del design, per valorizzare al massimo grado le potenzialità creative dei nostri studenti”