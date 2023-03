Liceo Copernico Bologna occupato: “La scuola è una gabbia”

Dopo Aldrovandi Rubbiani e Minghetti, occupato anche il liceo Copernico

Bologna, 29 marzo 2023 – ‘Nuovo’ anno e nuova scia di occupazioni. Dopo Aldrovandi Rubbiani e Minghetti ora tocca anche al liceo Copernico, dove da stamattina grossi striscioni sventolano fuori dal cancello.

L’occupazione, c’è da dire, era nell’aria e lo schema ricorda molto quello dello scorso anno quando, a mano a mano che un istituto finiva l’occupazione, ne partiva un altro in sorta di catena.

Stamattina – scrive un collettivo di studenti sui propri social -, la scuola è stata occupata da studenti e studentesse che in seguito a numerosi confronti hanno eseguito una votazione accessibile a tutti, i cui i risultati sono il 70,4% favorevoli all'occupazione e il 29,6% sfavorevoli”.

Le motivazioni

“La nostra occupazione – proseguono gli studenti - ha come fine quello di denunciare un modello d'istruzione che ci distrugge giorno dopo giorno, che ci fa percepire la scuola come una vera e propria gabbia. Siamo quindi costretti a subire numerose contraddizioni in un luogo sempre più dimenticato dal nostro governo”.

Nella nota i ragazzi parlano anche di un “fortissimo disagio psicologico all'interno delle mura scolastiche, dato da una visione di scuola classista e soprattutto da un finanziamento all'istruzione e al benessere degli studenti che manca sotto ogni punto di vista. Finanziamenti che sappiamo benissimo andranno alle industrie belliche”.