Liceo Copernico senz’acqua, 1.700 studenti mandati a casa: ecco cosa è successo

Bologna, 20 maggio 2024 - Finita la prima ricreazione, alle 10 i 1.700 copernicani sono stati mandati a casa, dalla preside del liceo Copernico, Fernanda Vaccari, perché, a causa dei lavori in emergenza del tram in zona fiera, Hera ha chiuso l’acqua. Il tutto senza avvertire il liceo che, oltretutto, si è trovato ad affrontare una situazione igienica molto critica. Tutto comincia con il cantiere della linea rossa del tram in zona fiera-San Donato. Il consorzio Cmb che esegue i lavori per conto del Comune, nei giorni scorsi, avvisa Hera della necessità del suo intervento per allacciare vecchie-nuove tubature. Hera fornisce, al consorzio, l’elenco degli utenti che saranno coinvolti nell’operazione e che andranno avvisati dello stop dell’acqua. In quella lista il Copernico non c’è. Questa mattina, Hera entra in azione e, fa sapere la società di viale Berti PIchat, a causa della complessità del lavoro, decide di allargare il perimetro dell’area interessata. Il Copernico ci casca dentro. Peccato che nessuno avvisi il liceo che alle 8 aveva iniziato le lezioni.

La preside verso le 10,30 e i sacchi d’acqua, spiega, arriveranno verso le 12 per essere utilizzati per una prima pulizia dei bagni, ridotti all’indecenza. L’allarme, nel liceo di via Garavaglia, era scattato, però, verso le 9,15: niente acqua. Subito il liceo chiama la Città metropolitana per avere delucidazioni. Niente sanno. Si chiama Hera il cui operatore risponde “con un dovevate saperlo c’erano i volantini”. Sempre più allibito e con 1.700 studenti in classe dalle 8, il Copernico di manda tutti a casa perché la situazione era davvero critica.

Una seconda telefonata di Hera arriva verso le 10,30: toni più concilianti, con scuse incluse e la proposta della consegna di 200 sacchi di acqua, utilizzati appunto per una prima pulizia dei bagni. “Impossibile tenere 1700 studenti in classe con ‘soli’ 200 sacchi d’acqua”, osserva la preside costretta a quel punto ad avvisare le famiglie della fine delle lezioni. Tra l’altro a fine anno con raffiche di interrogazioni e verifiche saltate.