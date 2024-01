Liceo del Made in Italy. Gli istituti bolognesi bocciano la proposta: "Troppe incognite"

Bocciata la sperimentazione del liceo Made in Italy che il 15 gennaio vede la scadenza dell’invio delle candidature degli istituti al ministero dell’Istruzione e del Merito. A dire no grazie sono le uniche tre superiori cittadine che potevano provare a cimentarsi in questo nuovo liceo. Si tratta dell’Iis Luxemburg e dei licei Sabin e Laura Bassi. Solo loro, infatti, possono chiedere il liceo Made in Italy perché andrà a sostituire l’indirizzo economico-sociale (Les). No al liceo Made in Italy, ma no anche alla sperimentazione dell’istituto tecnico in quattro anni. L’Iis Aldini Valeriani, con voto favorevole risicato del Consiglio di istituto, si sarebbero voluto candidare, ma il Collegio dei Docenti ha votato contro, bocciando in modo netto la riforma sulla filiera tecnica-professionale-IeFp-Its.

Tornando al liceo Made in Italy sono una valanga i dubbi, le criticità e le incertezze che hanno frenato, dal classico salto nel buio, l’Iis Luxemburg e i licei Sabin e Laura Bassi. "Non ci sono i tempi tecnici", "E’ una tombola", "Troppe incognite", "Non è un liceo, ma un incrocio tra un tecnico e un professionale", "Quali sono i traguardi?", "Un’ora sola di Storia dell’arte per un simile liceo?". Mettiamo ordine ai no. Intanto i tempi. Il 28 dicembre, quindi durante le vacanze, il Mim ha inviato la nota operativa per attivare la sperimentazione e raccogliere le iscrizioni. Per provare, le candidature vanno spedite, al Mim, entro metà gennaio, mentre le famiglie possono iscriversi dal 23 gennaio. Primo no: durante gli Open Day di novembre e dicembre, essendo all’oscuro della volontà ministeriale, i tre istituti non hanno potuto informare le famiglie della novità né illustrarla perché non ci sono notizie sufficienti. Secondo no: per sperimentare un nuovo indirizzo, tra l’altro, occorrono varie delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, oltre ad una modifica del Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa). E soprattutto è fondamentale, ad esempio, che il Mim elabori un regolamento (ad oggi c’è solo quello del biennio), indichi traguardi e competenze (ora mancanti).

"Oltre a non aver ancora riunito il Collegio dei docenti, in quelli precedenti – spiega Michele Iuliano, preside del liceo Laura Bassi – sono state espresse numerose perplessità. Oltretutto, non abbiamo potuto informare le famiglie". Per Alessandra Canepa, preside dell’Iis Luxemburg, "non ci sono i tempi tecnici per convocare gli organici competenti. La nota è del 28 dicembre, cosa spiego, in termini didattici ai docenti? Un nuovo liceo va dibattuto a ragion veduta, approfondito e studiato. Non si può partire così". Giusto ieri, la preside del liceo Sabin, Rossella Fabbri, ha convocato il suo Collegio dei Docenti che ha bocciato il Made in Italy con 140 voti su 148 presenti (5 astenuti e 3 favorevoli). "In primis, ci sono difficoltà organizzative oggettive", precisa Fabbri il cui Collegio ricorda come Eduscopio (classifica della Fondazione Agnelli, ndr) abbia "messo il nostro indirizzo economico-sociale in cima alla classifica. Il nostro livello è alto, siamo anche intervenuti con potenziamenti in matematica e scienze per alzare la qualità".

Molti punti controversi sono stati poi sollevati, per quel poco che si sa del nuovo indirizzo, anche sulla concezione liceale del Made in Italy "che non sembra proprio tale".

Federica Gieri Samoggia