Liceo Galvani al freddo, fuori uso l’impianto di riscaldamento

Si brucia, durante la notte tra domenica e lunedì, una pompa dell’impianto di riscaldamento e l’ala storica del liceo Galvani rimane al freddo.

Lunedì, all’apertura, la segreteria ha contattato i tecnici che, per conto della Città metropolitana, si occupano gli impianti di riscaldamento di tutti gli istituti superiori dell’area metropolitana. Sostituto il pezzo, si è dovuto attendere che la caldaia tornasse a pieno regime e il caldo entrasse nelle classi. Giusto un paio di settimane fa, sempre al Galvani, una manciata di aule era rimasta al freddo a causa di una bolla d’aria nell’impianto. Intervento dei tecnici – che in questo caso sono stati sollecitati più volte - e tutto è tornato a posto. Per il consigliere della Lega, Matteo Di Benedetto che ricevette segnalazioni dei genitori: "Siccome non è la prima volta che capitano episodi come questo, urge una verifica e una manutenzione strutturale del sistema di riscaldamento per affrontare i prossimi mesi. I ragazzi del Galvani e le loro famiglie meritano risposte certe", conclude.

f.g.s.