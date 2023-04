Liceo Malpighi, 18 borse di studio "Valorizzato il merito dei ragazzi Sono entrati anche ad Harvard"

di Mariateresa Mastromarino

Il liceo Malpighi è il fiore all’occhiello dell’istruzione bolognese. Primo fra tutti a sostenere e a proporre la formula quadriennale, l’istituto tira le somme del suo operato, analizzando i dati dei primi quattro anni del progetto ‘Imparare per passione’, che crede negli studenti e finanzia le loro attività educative, con il supporto di Fondazione Campari.

Il progetto si rivolge in maniera omogenea agli alunni della città, offrendo loro opportunità di studio di alta qualità, a prescindere dal reddito familiare. Dal 2019, sono state assegnate 18 borse di studio quadriennali ad attuali studenti del Liceo Malpighi Quadriennale 4-Year Programme, attraverso un bando di concorso per merito e reddito aperto a tutti gli alunni di terza media del territorio. Le borse di studio coprono totalmente i costi relativi alla tassa di iscrizione, alla retta annuale, ai periodi di mobilità internazionale, e alle attività extra scolastiche.

"Il progetto ha permesso a 18 studenti di frequentare il nostro liceo quadriennale, avendo la copertura totale della retta e anche di tutti i costi per la mobilità e per le certificazioni linguistiche – sottolinea Elena Ugolini, rettrice delle scuole Malpighi –. Questo ci ha permesso di aprire il percorso del 4-Year Programme, che ha solo una sezione, a tutti gli studenti della città, senza fare discriminazione sul reddito".

Ma non è finita qui, perché ‘Imparare per passione’ ha realizzato, per quattro anni scolastici, il programma ‘Excellent’, che valorizza il merito degli studenti, assecondando il desiderio di mettersi alla prova nel contesto internazionale.

"Abbiamo potuto fare un percorso per tutti gli studenti di terza e quarta liceo, per accedere a due Summer School di sette settimane, organizzate da Harvard e Brown – continua la rettrice Ugolini –. Sono sette settimane molto costose e qualificate, e per l’accesso si richiede un confronto con gli studenti di tutto il mondo. Il 90% dei nostri studenti sono arrivati alla fine e sono stati accettati, ma solo due ogni anno sono stati finanziati dalla Fondazione Campari per poter frequentare le Summer School".

‘Excellent’ prevede, inoltre, un corso di potenziamento di inglese in preparazione all’esame Ielts e l’Application Crash Course per approfondire le modalità e le tipologie di ingresso per le università americane. La borsa di studio di Fondazione Campari copre interamente i costi dell’esperienza, comprendendo le spese di viaggio, quelle di residenza all’interno del campus universitario, delle lezioni e dei corsi.

"Abbiamo creduto nel progetto, che inizialmente era un esperimento – precisa Eugenio Pellitti, segretario generale della Fondazione Campari –. Abbiamo erogato cinque borse di studio per quattro anni, e per ogni anno due borse di studio per il progetto Excellent, che permette a due ragazzi di partecipare a Harvard o a Brown a un summer camp estivo di potenziamento di sette settimane. Pensiamo sia opportuno contaminarsi e in un mondo globalizzato è giusto mandare i nostri ragazzi a sperimentarsi con le eccellenze fuori dal confine".

Il racconto di quattro studenti sulle loro esperienze è la miglior soddisfazione per Marco Ferrari, preside del Malpighi: "I quadriennali possono rivoluzionare la scuola italiana, perché c’è tutto ciò che serve ai ragazzi per farli innamorare del loro futuro, e non c’è ripetizione ciclica, per i docenti, del già saputo".