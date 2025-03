Liceo Minghetti Bologna, 500 genitori chiedono il ritiro delle denunce

Bologna, 31 marzo 2025 - Chiedono “il ritiro delle denunce e l’avvio di un confronto più equilibrato, affidato ai Consigli di Classe, capaci di valutare le conseguenze educative e personali per gli studenti coinvolti”.

Loro sono circa 500 i genitori del liceo Minghetti che hanno inoltrato la loro richiesta di azzeramento delle sanzioni disciplinari in una lettera inviata al mondo della politica e a istituzioni scolastiche.

I genitori esprimono “forte preoccupazione per le recenti decisioni della dirigenza scolastica e del Collegio dei Docenti, a seguito dell’occupazione dell’istituto. Le misure adottate, nel merito e nel metodo, rischiano di compromettere seriamente il patto educativo su cui si fonda la comunità scolastica.

In particolare li “preoccupa la scelta di segnalare alla magistratura un numero ristretto di studenti per un’azione collettiva che ha coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi. Secondo fonti non smentite, i denunciati sarebbero proprio coloro che avevano cercato il dialogo con la dirigenza: un segnale che colpirebbe chi si è assunto responsabilità e ha favorito il confronto”.

Sono anche “perplessi per la brusca inversione comunicativa da parte della Dirigenza: dalle “positive interlocuzioni” iniziali si è passati a decisioni drastiche apprese solo dalla stampa. Destano, inoltre, allarme le voci su sanzioni disciplinari esemplari, come sospensioni o voti di condotta bassi”.

Con questa “lettera ribadiamo una visione della scuola pubblica come comunità educativa aperta, dove il dissenso e gli eventuali errori siano affrontati con il dialogo e non con l’esclusione o punizioni esemplari”. Infine, “critichiamo la lettera pubblicata da alcuni docenti sulla stampa, che descrive l’occupazione con toni giudicanti e allarmanti, alimentando ulteriori fratture all’interno della scuola”.

La raccolta firma degli studenti

Gli studenti del liceo Minghetti si sono già ribellati alle sanzioni disciplinari per l’occupazione dell’Istituto di via Nazario Sauro. E dopo le denunce, le sospensioni e i sei in condotta proposti dal Collegio dei docenti, hanno lanciato un appello alla città con una raccolta firme, spiegando i motivi della lotta: dal dissenso al riarmo europeo al Ddl sicurezza; dalla riforma della scuola Valditara al difficile momento per il popolo palestinese dopo la rottura della tregua operata da Israele.