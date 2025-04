Liceo Minghetti di Bologna, 2 rappresentanti di istituto su 4: “Occupazione imposta”

Bologna, 3 aprile 2025 - Un’occupazione imposta da pochi e con la contrarietà della maggioranza degli studenti e la richiesta di aprire un dialogo, invece di percorrere la strada delle sospensioni.

Occupazione al Minghetti di Bologna: 5 ragazzi denunciati e 10mila firme contro il provvedimento

Saverio Gori e Giorgia Carlotta Spiezia, sono due dei quattro rappresentanti di istituto, quota studenti, del liceo Minghetti che rompono il silenzio in merito alla bufera (con denunce) che si è abbattuta sul loro liceo. Fino ad ora avevano taciuto “sia per non polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico sulle recenti vicende sia perché abbiamo ritenuto più opportuno e utile mantenere una posizione di mediazione tra le varie componenti” del Minghetti. (Dirigenza, collettivo studentesco, docenti, rappresentanti di classe...).

Adesso “abbiamo deciso di esprimerci perché ci sembra giusto che, oltre alla voce degli studenti del collettivo che hanno occupato la scuola, emerga anche quella di coloro che sono stati eletti per rappresentare l’intera comunità scolastica”.

Come rappresentanti “abbiamo sempre mantenuto una posizione critica nei confronti delle modalità con le quali è stata imposta e portata avanti l’occupazione della nostra scuola. Le nostre perplessità sono derivate dal fatto che la stragrande maggioranza degli studenti fosse contraria”.

Al punto che martedì 18 marzo hanno partecipato all’assemblea plenaria indetta dal collettivo “circa il 20% degli studenti totali dell’istituto”. Inoltre “i promotori di questa mobilitazione hanno sin dall’inizio messo in chiaro che la loro volontà di occupare era definitiva e che non avrebbero rispettato alcuni momenti democratici, come la votazione in sede di assemblea plenaria, prima di dichiarare la scuola occupata”.

I due rappresentanti degli studenti si dispiacciono ed esprimono “disappunto per l’immagine del liceo è emersa nelle ultime settimane ovvero un ambiente repressivo e supino alla linea del governo. La nostra esperienza è quella di studenti e rappresentanti di una scuola autenticamente democratica e pronta all’ascolto nei confronti delle esigenze di studentesse e studenti. In questo senso, esprimiamo solidarietà nei confronti dei nostri docenti, la cui dignità professionale è stata fortemente attaccata, spesso con interventi scomposti e con ricostruzioni non fedeli”.

Tuttavia, fanno notare, “ gli studenti del collettivo che hanno promosso questa occupazione sono ragazzi che, in un momento storico caratterizzato da un forte disinteresse nei confronti della politica e astensionismo alle elezioni, sognano e lottano attivamente per un mondo migliore”.

E comunque Saverio Gori e Giorgia Carlotta Spiezia ribadiscono la loro contrarietà “alle modalità con cui il collettivo ha portato avanti le proprie rivendicazioni, d’altro canto riteniamo che sia compito della scuola educare studentesse e studenti alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole democratiche”.

Infine si augurano che “i Consigli di Classe, che avranno l’ultima parola sulle sanzioni disciplinari, approvino iniziative volte a favorire il dialogo educativo con studentesse e studenti sulle tematiche di attualità politica, e non sospensioni che, per quanto simboliche, costituirebbero un atto di ulteriore rottura, che si aggiungerebbe alle denunce depositate dal dirigente scolastico”. Certo “le denunce non dipendono dai docenti, come specificato nella lettera firmata da 65 insegnanti della scuola, ma riteniamo che aggiungere alle conseguenze legali anche delle sanzioni disciplinari a carico degli stessi studenti costituirebbe una ripercussione troppo grande”.

Questa lettera “vorremmo che fosse letta come un invito nei confronti di tutti. Auspichiamo che docenti e studenti riprendano (o inizino) a parlare in classe di quello che sta succedendo nella nostra scuola, anche a costo di “perdere” un’ora di lezione o di far emergere divergenze, anche forti, che, tuttavia, se non espresse, portano a dismettere il dialogo costruttivo”.

L’ultimo invito che "vogliamo riportare in questa lettera è rivolto a coloro che non calcano le aule del nostro istituto, affinché prendano posizione su quanto sta succedendo nella nostra scuola solo dopo aver studiato precisamente la situazione e non riferendo informazioni distorte che vadano a danneggiare ulteriormente l’immagine del nostro liceo e quindi dei suoi studenti e dei suoi docenti".