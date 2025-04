Liceo occupato, 8.500 euro di danni a carico degli studenti: "Dovrà pagare anche chi ha votato sì all’iniziativa"

Sfiorano gli 8.500 euro i danni conteggiati al liceo Laura Bassi di Bologna dopo l’occupazione delle settimane scorse. Soldi che ora dovranno essere raccolti dagli studenti entro il prossimo 10 maggio, a partire da chi ha promosso e ha votato sì all’iniziativa. A stabilirlo è il dirigente scolastico Iuliano, in una circolare diffusa ieri con la quale "si rende noto l’importo dei danni derivanti dall’occupazione della scuola". In particolare si parla di 1.538 euro per quanto riguarda l’attrezzatura informatica e di 6.914 euro per i danni causati ad arredi, mura e servizi igienici. Per coprire le spese, il Consiglio d’istituto ha deliberato di "dare incarico diretto agli studenti promotori dell’agitazione di raccogliere i fondi, anche rivolgendosi agli studenti che hanno aderito all’occupazione votando positivamente".