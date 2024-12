Licia Lanera porta in scena 'Altri libertini' di Tondelli all'Arena del Sole

Una folgorazione. Licia Lanera definisce così l’incontro con il patrimonio letterario di Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore che a 33 anni dalla morte resta ancora di culto per le nuove generazioni.

"La rivelazione – spiega – mi è venuta dalla scoperta di quel mondo così lontano da me e dalla nostra contemporaneità che contiene il romanzo Altri libertini. Io, che amo il teatro dei perdenti, sono rimasta colpita dall’inquietudine, dal tragico che si mischia al comico e dalla costruzione del linguaggio".

È nato così lo spettacolo tratto dal libro pubblicato per la prima volta nel 1980 dello scrittore correggese che arriva oggi e domani all’Arena del Sole: Lanera, oltre a firmare l’adattamento e la regia, ne è interprete insieme a Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva e Roberto Magnani.

Come si sa, è stata tribolata l’avventura del libro, ovvero di una esplosiva narrazione della squinternata e incompresa generazione dei giovani fine anni ‘70: il testo, dopo venti giorni dalla pubblicazione, fu sequestrato per oscenità e l’autore processato e poi assolto.

Non è la prima volta che Altri libertini approda in teatro: già nell’85 a Correggio, con la supervisione dello stesso Tondelli e le scene di Igort, erano stati allestiti due dei sei racconti che compongono il volume, Postoristoro e Autobahn. A quest’ultimo Lanera, che rappresenta oggi una delle personalità più intriganti della scena italiana, ha affiancato adesso Viaggio e Altri libertini.

In questi anni la letteratura di Tondelli ha avuto qualche altra apparizione in scena: il suo unico testo a teatro Dinner party è stato diretto da Piero Maccarinelli e Nanni Garella mentre il romanzo Camere separate è diventato uno spettacolo di Andrea Adriatico.

Lucia, lei è stata l’unica ad avere ottenuto i diritti per la messa in scena di ‘Altri libertini’. Come è successo?

"Quasi per magia. Giulio, il fratello di Pier Paolo, ha avuto fiducia in me. Ho cominciato così l’esplorazione: ho frequentato il Centro studi di Correggio, mi sono orientata fra i documenti, ho parlato con studiosi. Del resto in un mio spettacolo dedicato a Majakowskij avevo espressamente citato Tondelli".

Come mai ha scelto proprio quei tre racconti?

"Mi sembravano quelli più giusti, visto che Postoristoro è di fatto irrappresentabile. Hanno una forte potenza narrativa e sono perfettamente calati sugli attori della mia compagnia. Una ragazza, dopo lo spettacolo, mi ha detto che ha trovato il tumulto di quei personaggi identico a quello dei suoi coetanei. Il mio è lo sguardo di chi negli anni ‘70 non c’era, ma che a quella geografia appartiene".

Si definisce capocomica. Perché?

"È un omaggio alle antiche ditte dello spettacolo italiano ma sottolinea anche il mio ruolo di teatrante a tutto tondo. Sono impresaria, attrice, regista e amo lavorare in maniera maniacale con gli attori perché abitino la verità della parola. E poi la mia compagnia ha sempre disponibili in repertorio almeno una decina di allestimenti".

Ha vinto premi Ubu e ha lavorato con registi importanti. Per quale ragione è considerata un’irregolare?

"Forse per l’autonomia che rivendico. Ho un percorso frastagliato che va dalle cantine ai teatri ufficiali, ho recitato al Cocoricò e al Piccolo Teatro. Mi sono mossa in maniera fluida. Quando sono stata Irina del Gabbiano una signora vicino a mia madre le ha chiesto chi era quella che recitava un ruolo che era della Proclemer. E mia madre si è messa a piangere".