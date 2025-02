L’idea Ascom trova sponde in Regione. Progetto di legge di Ugolini e Fiazza

Da Bologna a Viale Aldo Moro. La proposta di Confcommercio Ascom e del suo dg Giancarlo Tonelli che punta ad avere forze dell’ordine negli alloggi popolari Acer così da avere un maggior presidio di sicurezza, trova sponde anche in Regione.

Un modello che, in città, sta discutendo Tonelli con gli associati Ascom Giancarlo Morisi e Simone Bentivogli assieme a Comune, Prefettura e forze dell’ordine con l’intenzione di partire dalla Bolognina, quartiere ’caldo’ proprio per il tema della sicurezza.

L’idea è già stata raccolta con favore dalla consigliera regionale Elena Ugolini, capogruppo di Rete Civica, che spiega come "i cittadini siano in larga maggioranza favorevoli a una riorganizzazione in grado di garantire un maggiore presidio del territorio, risolvendo, nel contempo, l’annoso problema delle abitazioni per le forze di polizia".

Da qui, l’ex sfidante di Michele de Pascale alle ultime elezioni, appoggiata dal centrodestra, ricorda come questo tema sia al centro di un progetto di legge, presentato l’11 febbraio, "a firma mia e del leghista Tommaso Fiazza, in merito alla ’disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo’, che va proprio nella direzione di rendere reale questa idea di Ascom".

Nel progetto di legge, infatti, è previsto un articolo volto a introdurre un meccanismo in grado di consentire di riservare un 10 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al personale delle Forze dell’ordine, con bandi ad hoc gestiti dalle prefetture in accordo con i Comuni. Obiettivo: aumentare il presidio delle abitazioni, delle aree limitrofe, contrastare il rischio degrado che proviene dalle occupazioni abusive e garantire una presenza delle forze dell’ordine permanente, quale deterrente per ogni possibile azione criminale.

Per Ugolini, quindi, "questo progetto di legge potrebbe essere una facile risposta all’esigenza di maggior presidio degli alloggi popolari e di reperimento di alloggi per le forze dell’ordine nelle città della nostra regione".

red. cro.