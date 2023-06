L’idea della Fondazione del Monte Spazi per i bimbi negli ospedali

Ottocentomila euro destinati a due progetti per l’infanzia, rivolti alle famiglie degli operatori sanitari del Maggiore e dell’Irccs Sant’Orsola: stanziamento approvato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il contributo servirà a ridurre i disagi che i dipendenti delle due strutture affrontano per conciliare le esigenze familiari con il lavoro. È stato così deliberato un investimento di 400mila euro per la realizzazione di un asilo nido aziendale all’interno del Maggiore, mentre altri 400mila euro sono destinati "all’implementazione del nuovo Padiglione delle Meraviglie, uno spazio bimbi e adolescenti a sostegno della genitorialità per i dipendenti del Policlinico", precisa la Fondazione. "Molte sono state le iniziative messe in campo a sostegno dell’educazione, pilastro delle nostre linee d’intervento – sottolinea Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – ecco perché abbiamo accolto così favorevolmente l’opportunità di sostenere due importanti progetti promossi dalla Fondazione Policlinico Sant’Orsola e dall’ospedale Maggiore". Il Maggiore rappresenta il nodo più grande e complesso dell’Ausl e conta 3.800 operatori dedicati all’assistenza, tra sanitari, tecnici e amministrativi.

"Ricevere dalla Fondazione del Monte il primo contributo per la realizzazione dell’asilo aziendale è davvero una bella notizia", ammette Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl. "L’auspicio – prosegue il manager – è quello che anche altre realtà del territorio possano consentirci di dar vita a questo importante progetto che rappresenta una forma di cura per chi cura". Il progetto prevede la realizzazione di una nuova costruzione di circa 400 metri quadrati all’interno del comparto ospedaliero o nelle aree limitrofe, per ospitare fino a 34 bambini, nelle fasce d’età 3-12 mesi e 13-36 mesi. Il Sant’Orsola, attraverso l’omonima Fondazione, ha avviato i servizi di sostegno alla genitorialità per i dipendenti già nel dicembre del 2020, con la ristrutturazione di un Padiglione delle Meraviglie, che ospita 30 bambini dai 3 ai 10 anni. "Il Sant’Orsola non è solo un luogo di lavoro, è una comunità di 6mila dipendenti, che lavorano quotidianamente per il nostro ospedale – osserva Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico –. Per un genitore potere contare su un luogo sicuro, di qualità, dove poter fare esperienze nuove in cui lasciare il proprio figlio mentre si è al lavoro è un valore aggiunto assoluto".

Giacomo Faldella, presidente della Fondazione Sant’Orsola, precisa che "grazie al sostegno di Fondazione del Monte riusciremo a realizzare uno spazio di 210 metri quadrati".

d. b.