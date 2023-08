L’idea di Francesca: "Insegno a fare i tortelli ai bambini speciali"

La casa diventa un laboratorio artigianale di pasta fresca e anche i ragazzi autistici avranno un loro spazio per imparare a preparare tortelli e lasagne da portare a casa loro. E’ una doppia iniziativa quella partorita da Francesca Marchetti, fondatrice una decina d’anni fa dell’associazione "Castello x l’autismo" ma soprattutto mamma di Riccardo (con lei nella foto), ragazzo autistico di 18 anni. Proprio questa diagnosi ha fatto sì che Francesca decidesse di dar corpo a quella che già era una sua intenzione in proiezione futura: creare un’impresa a domicilio, una vera e propria attività commerciale fatta in casa, che ha tutti i crismi di un normale negozio. "Sarà la prima Iad a Castel San Pietro, acronimo di Impresa alimentare domestica".