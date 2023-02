L’idea di un patto con i commercianti: "Disegni artistici sulle serrande"

I muri del centro storico cominciano piano piano a risorgere. Ma per contrastare il fenomeno dei graffiti è necessario coinvolgere anche i commercianti e le loro attività, catturate con sempre più frequenza nel mirino di quei ‘writers’ che - armati di bombolette spray - continuano ancora oggi a marchiare le saracinesche dei negozi della città. In particolare del centro. Per questo motivo, seppur ancora in cantiere, comincia a farsi spazio la necessità di un’operazione ‘serrande pulite’ e ‘serrande nuove’ da integrare alle nuove soluzioni di pulizia previste. E che miri a contenere – o meglio, eliminare – un fenomeno di degrado sempre più invasivo. L’idea dell’amministrazione è infatti quella di collaborare con i commercianti, a partire da un incontro ancora da stabilire con le associazioni di categoria, con l’obiettivo di "mettere in campo incentivi e interventi, quadrante per quadrante, in tutto il centro storico".

Si tratta di un progetto "ancora acerbo", ma che punta a presentare quale proposta-chiave quella di intervenire anche sulle serrande che, al contrario dei muri su cui è stato già realizzato l’intervento di pulizia, rimangono sporche e in balìa del degrado. In attesa di un nuovo assist, però, le attività negli ultimi anni hanno escogitato nuove strade per rimuovere i tags dalle proprie ‘porte d’accesso’ e portare avanti quella lotta al degrado che continua ormai da molti anni: alcuni, per esempio, fanno leva su nuovi ’escamotage’ come gli spray e i solventi antigraffiti. Altre attività, invece, hanno cominciato a dipingere le proprie serrande con disegni artistici chiamati a ritrarre alcuni degli elementi caratteristici del proprio negozio, così da affrontare il degrado con l’immortale arma dell’arte. Allo stesso tempo però, non manca anche chi, scoraggiato dall’ennesimo imbrattamento, getta la spugna. In tutti i sensi: anche per questo, incentivi e nuove collaborazioni risultano essere così sempre più necessarie.