Lidi: "Čhecov ha superato il tempo, parla a noi"

Quando Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, chiese a Leonardo Lidi un progetto triennale per ripartire dopo la pandemia che aveva messo duramente alla prova il mondo dello spettacolo, "quando gli attori si sentivano l’ultima ruota del carro", il regista e attore non ha avuto dubbi. Il nuovo inizio sarebbe stata "una festa" all’insegna di Anton Čhecov, "perché – spiega – è uno di quegli autori, come Shakespeare, che ama i suoi attori, li mette al centro. E allora fare un percorso di tre anni con la stessa compagnia di interpreti, tutti di età diversa e da tante parti d’Italia, mi è sembrata una scelta politica: mettere al centro la figura dell’attore". E così all’Arena del Sole da oggi (alle 20.30) al 12 gennaio andrà in scena Il Giardino dei Ciliegi, terza e ultima tappa della trilogia dedicata al drammaturgo russo, che sabato 11 gennaio si potrà vedere interamente in una maratona teatrale. Dalle 14.30 fino alle 21 (orario di inizio dell’ultimo spettacolo) andranno in scena i tre episodi dell’intero progetto cechoviano: Il Gabbiano (coproduzione Ert), Zio Vanja e Il giardino dei ciliegi, con pause di un’ora fra uno e l’altro. "Non sarà così sfinente – sorride Lidi–. Anzi, è una grande soddisfazione vedere la faccia del pubblico alla fine". In scena, come detto, sempre la stessa compagnia di attori, "di cui una bella fetta da Bologna": Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Sara Gedeone, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna (sostituita a Bologna da Sara Gedeone). "Rappresentano il teatro italiano – prosegue Lidi –. Sono orgoglioso perché c’era bisogno di un autore molto specifico sull’umano".

Perché proprio Čhecov?

"Ha superato secoli e riuscirà a farlo ancora. È attento alle sfumature, alle nostre ridicolaggini. Lo sentiamo vicino e possiamo rappresentarlo ancora oggi tranquillamente, senza forzature. Mette la compagnia al centro del progetto".

La compagnia ha partecipato a tutto il progetto, fresco vincitore del Premio Ubu per i costumi. Come è andata?

"È stata un’esperienza di vita straordinaria. In questi tre anni abbiamo girato l’Italia, è stato molto bello e forte, un esempio di buon teatro anche dal punto di vista produttivo, ribadisce l’importanza di fare rete. Lo spettacolo Il Gabbiano, ad esempio, è cresciuto moltissimo, la replica è necessaria: fa maturare l’armonia in scena".

C’è un’opera in particolare che le sta a cuore?

"Tutte insieme mostrano il progetto, la maratona in questo sarà un giorno di festa. Restando sul Giardino dei Ciliegi, è interessante perché la parola giardino è sostituibile con quella ’teatro’. É l’ultima tappa del progetto e rappresenta il significato più profondo: una riflessione del teatro di oggi e la politica teatrale del Paese".

La pandemia, con gli spettacoli in streaming e i teatri vuoti, è davvero alle spalle?

"Pensando a quel periodo, credo che sia stato utile ribadire il concetto che il teatro si fa con la condivisione dei corpi e di emozioni nella stessa sala. Lo streaming era un modo per tenersi compagnia, ma non naturale e io non avevo accettato questi inviti. Oggi però dobbiamo ricordare che lo spauracchio più grande è che ognuno di noi si perda nel proprio telefono senza condividere. La paura vera è che ognuno si perda nelle proprie solitudini: siamo qui per incontrarci occhi negli occhi. Il teatro non deve essere una bolla elitaria, senno perde la partita, soprattutto per le nuove generazioni".

Con Bologna che rapporto ha?

"Ert è stato molto presente nella mia formazione, anche come allievo di Valter Malosti. Sono sempre felice di tornare qui".

Prossimi progetti?

"Ad aprile sarò alla regia de La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams e vado avanti anche con il cinema".