Lievita il fatturato di Ar.Pa: "Verso i 6 milioni quest’anno"

Lievita il fatturato di Ar.pa Lieviti di Ozzano, che punta a raggiungere i 6 milioni di euro, ovvero un +10%, nel 2025. Ar.pa Lieviti S.r.l., da oltre 50 anni specializzata nella produzione di lieviti e preparati per dolci e salati, ha annunciato di aver chiuso l’esercizio fiscale 2024 con ricavi per 5.584.677 euro. Nel 2018 l’azienda è stata protagonista di un management buyout da parte di sei dipendenti che hanno deciso di acquisirla e rilanciarla attraverso un ambizioso piano di sviluppo. L’efficacia delle strategie di business implementate ha portato a un’espansione costante negli anni. Nel 2024, Ar.pa Lieviti ha registrato un significativo incremento di fatturato, superando i 5,5 milioni di euro con un Ebitda di 648mila euro, confermando l’efficacia degli investimenti fatti. Hanno contributo al raggiungimento delle ottime performance anche i nuovi accordi con importanti insegne della grande distribuzione e l’incremento nel settore della ristorazione fuori casa, con l’acquisizione di nuovi clienti Horeca. "Siamo decisamente soddisfatti dei risultati del 2024, che ci consentono di affermarci sempre di più in un mercato estremamente competitivo come quello dei lieviti e dei preparati per dolci e salati – ha sottolineato Carla Gherardi, presidente di Ar.pa Lieviti (a destra) –. Guardiamo al futuro con ottimismo, puntando su innovazione, consolidamento delle nostre alleanze con partner strategici ed espansione sul mercato italiano e a livello internazionale supportati dagli strumenti di digital export, per continuare il nostro percorso di sviluppo con l’obiettivo di chiudere il 2025 con un ulteriore incremento del 10% di fatturato".

z. p.