Liga, un rocker in teatro: "Grato alla vita"

"Passa il tempo, ma io rimango sempre quello fuoriposto, fuorimoda, fuoritempo della canzone" assicura Ligabue, in concerto questa sera all’Europauditorium col tour teatrale all’insegna del sold-out che lo riconsegna all’appetito dei fans nell’attesa di celebrare il 21 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia i trent’anni di Certe notti e i venti del primo Campovolo con una megafesta per centomila. "Credo, infatti, di essere ‘tossico da palco’ anche per il bisogno di avere conferma ogni sera del senso d’unione che le mie canzoni riescono a stimolare, accompagnato dalla speranza che si portino dietro valori condivisi. Io sono grato alla vita per molte cose, compresa quella di essere riuscito negli ultimi anni a raccontare e a confessare la fortuna di essere nato negli anni Sessanta e cresciuto da genitori che, anche se non avevano finito le elementari, avevano valori culturali e, a loro modo, spirituali da trasmettere". Nonostante la cornice intima scelta in questa occasione, la formula di Luciano per esercitare quello che considera "il massimo dell’esercizio del privilegio" è sempre la stessa, ovvero due chitarre, tastiere, basso e batteria, affidate rispettivamente a lui, Federico Poggipollini, Luciano Luisi, Davide Pezzin e il figlio Lenny Ligabue.

Un "cantautore con band", come si definisce. "Lenny è come se suonasse con me da una vita" spiega con orgoglio paterno. "Ha un controllo sulle dinamiche che non immaginavo così preciso. La batteria, infatti, è uno strumento che se non lo riesci a gestire manda a scatafascio il suono". E invece lo show una sua quadratura ce l’ha. "Con mio figlio in estate siamo stati a Nashville, la culla della musica americana, una città dove il rap non entra e i locali fanno musica 24 ore su 24" racconta il sopravvissuto e sopravvivente. "Mi piacerebbe tornarci a suonare honky-tonk, ma dovrei prima trovare una cover band perché, se m’azzardassi a suonare il mio repertorio, verrei cacciato".

Percorsi (e sogni) di vita vissuta come quelli raccontati in concerto tra una canzone e l’altra andandoli a riprendere nell’autobiografia Una storia data alle stampe nel 2022. Questi trentuno concerti nei teatri, ogni sera con una scaletta diversa grazie alla quarantacinquina di brani pronti fra cui scegliere ogni sera i 21 dello show ("fosse per me sarebbero 120-130, ma devo fare i conti con la band che ha bisogno dei tempi giusti per mettere in mostra la sua professionalità") echeggiano quelli messi in strada nel 2022-23 col tour Giro d’Italia e portano il totale dell’esperienza live del Liga attorno ai 900 concerti in trentacinque anni, ritmi da stacanovista del rock.