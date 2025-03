Lilt, lotta ai tumori anche sui social . L’associazione si affida agli studenti

È arrivata la primavera e, come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con la settimana nazionale della prevenzione oncologica che la Lilt – Lega italiana per la Lotta contro i tumori – organizza dal 15 al 23 marzo. "Grazie alla campagna di sensibilizzazione – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – la Lilt è riuscita ad entrare sia nelle nostre imprese e nelle scuole per diffondere i principi della prevenzione sia nella ristorazione per supportare il valore della dieta mediterranea".

La corretta alimentazione è una delle basi per combattere l’insorgere del tumore e il nuovo presidente della Lilt, il ristoratore Roberto Guizzardi, sostiene che diffonderà tra i colleghi questo principio. Evidente che il mangiare bene non è la sola regola da rispettare perché, come ha sostenuto l’assessore allo Sport e Bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, un grande merito spetta allo sport e al movimento che migliorano lo stile di vita. L’intento della Lilt è attualmente quello di intensificare gli incontri con i cittadini e le scuole, in particolare con i ragazzi che devono capire l’utilità della prevenzione sin da giovani. A tale scopo, quest’anno è stato coinvolto l’Istituto Mayorana di San Lazzaro, i cui giovani stanno preparando – per la settimana della prevenzione Lilt – delle pubblicazioni sulle pagine di Instagram con post rappresentati da una tartaruga di nome Mayo, che personifica la longevità. Il Consorzio Melinda di Trento regalerà il 18 al Mayorana 2mila mele renette, che rappresentano un indice del mangiar sano.

Il presidente emerito Francesco Rivelli, che ha lasciato il suo incarico di conduzione della Lilt dopo circa 25 anni, portando l’Associazione con la sua competenza e la sua maestria ad altissimi livelli di divulgazione della lotta contro il tumore, ha aggiunto che gli appuntamenti prossimi della Lilt rappresentano sempre un mezzo per informare. Infatti il 20 marzo in Salaborsa ci sarà un incontro in cui saranno date delle indicazioni sugli screening; il 4 aprile una delegazione Lilt andrà al CNA e il 10 all’Istituto Alberghiero, Infine il 10 e 12 aprile in Fiera, su appuntamento, si potrà fare l’ecografia alla tiroide.

Nicoletta Barberini Mengoli