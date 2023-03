Lilt, sette giorni di eventi sulla prevenzione del cancro

Torna l’appuntamento primaverile con la Settimana Nazionale, dal 18 al 26 marzo della Prevenzione Oncologica della Lilt, giunta alle 23ª edizione, presentata nella sede di Confcommercio Ascom Bologna da Donatella Bellini che ha riconosciuto la grande importanza della prevenzione e dell’alimentazione per debellare il tumore. Pioniere e vitale divulgatore da sempre di suggerimenti è Francesco Rivelli, presidente associazione metropolitana Lilt Bologna, che esalta i principi della prevenzione, dell’attività fisica e della corretta alimentazione.

"Il lieve calo della mortalità – dice – è da attribuirsi anche alle terapie individuali (target terapy) e alla robotica applicata agli interventi chirurgici, elementi che grazie all’avanzamento della ricerca hanno contribuito a salvare molte vite". La dieta mediterranea è fondamentale, come rileva la nutrizionista Livia Galletti, per rispettare una sana alimentazione, ricordando in particolare la grande importanza dell’uso dell’olio extra vergine d’oliva che, con la sua attività antiossidante, aiuta ad assorbire le proprietà dei cibi. In tutto questo i giovani e quindi la scuola diventano fondamentali per imparare un comportamento da tenere per mangiare e vivere sani.

Di questa opinione è la preside dell’Istituto Alberghiero Ipsar Veronelli, Rosalba De Vivo, che, nella formazione scolastica, vede un momento positivo di approccio per i ragazzi che usciranno da questi corsi scolastici: un giorno dovranno creare menù sani all’insegna della corretta alimentazione.

Testimonial nazionale della Campagna 2023 per la Lilt è lo chef stellato Giorgio Locatelli che lancia il messaggio ‘Come on ragazzi, muovetevi’ spronandoli a fare attività fisica, passeggiate e sport per vivere meglio. Incoraggiamento rivolto a tutti in ogni età, come fa un gruppo di ex ginnaste agoniste bolognesi ‘Donne in blu e Controcorrente’. Gli appuntamenti della Lilt prevedono: il 19 marzo la Maratonina dei Colli bolognesi e il 24 alle ore 15 presso la ‘Casa del Quartiere 2 Agosto ‘80’ l’incontro con Francesco Rivelli sulla ‘Prevenzione non ha età’.

Nicoletta Barberini Mengoli