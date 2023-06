L’imbutino ha la sua sagra "Un sogno realizzato"

Al via la prima edizione della Sagra dell’imbutino che si terrà a Ozzano sabato e domenica presso il chiosco del Mago di Ozz in via Piave. "Per Flavia Valentini essere riuscita ad organizzare la prima sagra del suo prodotto è il coronamento di un sogno, un suo progetto iniziato 10 anni fa, perseguito e inseguito con tanta caparbietà dove però, fin dall’inizio, ha coinvolto e ha cercato l’appoggio di soggetti pubblici e privati che hanno creduto nel progetto e l’hanno aiutata a realizzarlo – afferma l’assessore al turismo Matteo Di Oto –. Noi come amministrazione comunale ci abbiamo creduto fin dall’inizio e abbiamo spinto Flavia afifnché ci credesse anche lei e si impegnasse per realizzarlo. Da tanti anni, nel panorama italiano, non si produceva un nuovo formato di pasta. Flavia ha avuto questa intuizione grazie ad un attrezzo tagliapasta scovato, anni fa, in un mercatino dell’usato". Ozzano e gli ozzanesi sono pronti quindi sabato, 17 giugno, a cena e domenica, 18, a pranzo, presso il Chiosco Il mago di Ozz in via Piave, 7, ad assaggiare i veri imbutini conditi con vari tipi di sughi, dal ragù bolognese alle verdure, nella prima edizione della Sagra dell’Imbutino. Alla sagra parteciperanno altri partners.

Si potranno degustare le birre Dolomiti e Pedavena provenienti dai Comuni bellunesi partner a Expozzano. Per i bambini divertimento garantito con i gonfiabili e si potranno acquistare anche altre eccellenze del territorio al mercato contadino che farà da contorno alla sagra. "In questo momento di festa non si poteva non pensare ai concittadini emiliani e romagnoli duramente colpiti dai recenti eventi alluvionali e alle tante associazioni che si sono impegnate a dare assistenza – dichiara l’amministrazione –. Parte dell’incasso verrà devoluto all’associazione Pubblica assistenza Ozzano - San Lazzaro da sempre al fianco degli ozzanesi e dell’amministrazione comunale nei momenti di criticità come questi dell’alluvione e, in precedenza, nel periodo della pandemia".