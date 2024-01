Limiti, è già ’psicosi’. In provincia auto in tilt: "Ma a Casalecchio si rallenta per i cantieri"

Centro di Casalecchio ai 30 all’ora, ma è solo per l’effetto del cantiere della Nuova Porrettana. Allarme, proteste e dubbi a Casalecchio, ma anche a Pianoro, per la recente installazione dei cartelli che indicano il limite di velocità dei 30 chilometri orari in alcuni tratti di strade comunali. Allarme rosso sollevato da tanti automobilisti, che hanno collegato quello che hanno notato nella viabilità locale con quanto sta succedendo a Bologna ’Città 30’.

Nella cittadina sul Reno questo limite è stato introdotto da poche settimane e per tutt’altre ragioni, nel tratto di via Porrettana che attraversa il centro, dalla zona del Talon alla Rotonda Biagi e da lì in direzione Firenze fino alla Marullina e a Faianello. "Abbiamo ricevuto tante richieste di chiarimento da parte degli automobilisti e vogliamo ribadire che Casalecchio non ha preso la strada della ’Città 30’", spiega l’assessore a Viabilità e lavori pubblici Paolo Nanni, che risponde così direttamente anche alla questione posta dalla Lista civica. "Abbiamo notato la comparsa di segnaletica stradale indicante il limite dei 30 chilometri all’ora anche a Casalecchio, forse per seguire le scelte della vicina Bologna? - chiedono i consiglieri Cevenini e Tonelli –. Forse per una vecchia ordinanza in ritardo di anni alla quale mancavano i cartelli? La gestione della viabilità da parte dell’amministrazione attuale non contiene una visione attuale né futura della città. Aumentare le difficoltà e le limitazioni non è il modo giusto per mantenere vivo il centro, a partire dal piano sosta che ogni anno peggiora con scelte poco lungimiranti, come il continuo calo dei parcheggi nelle vie del centro", criticano dunque i consiglieri di opposizione, che aggiungono come "rendere la viabilità e la sosta sempre più difficili non faccia altro che sfavorire la vivibilità e la fruibilità del centro e dei suoi servizi".

Le ’zone 30’ istituite negli anni scorsi sono limitate a zone residenziali dove sono presenti scuole e dove il Comune ha ritenuto necessario tutelare in modo speciale gli utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti. Le ’zone 30’ sono dunque presenti nelle vie Calzavecchio, Canonica, Duse, Faianello, Garibaldi, Marconi, Meridiana e San Biagio. Ci sono poi le zone residenziali, che comprendono 22 rioni anch’essi col limite dei 30 chilometri orari.

Diverso è però il caso dei limiti temporanei: "Abbiamo molte strade interessate direttamente o indirettamente dai cantieri stradali, ed è il caso della Porrettana. Qui, visto l’andirivieni aggiuntivo di mezzi pesanti, è necessario per la sicurezza di tutti adottare maggiori cautele come previsto dal codice della strada. Su questo tratto di Porrettana, si parla di alcuni mesi" aggiunge Nanni. Mentre a Pianoro ieri con una nota il Comune ha chiarito che "attualmente non si prevedono modifiche ai limiti di velocità, tranne quelli attualmente esistenti".