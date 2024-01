Limiti e multe: così il traffico non si aggiusta

Grande è la confusione nelle strade cittadine, e la situazione non è affatto eccellente. A dieci giorni abbondanti dall’introduzione della Città 30 il giudizio dei bolognesi sulla nuova misura non è cambiato, almeno a leggere le migliaia di commenti on line e sui coupon arrivati al sondaggio lanciato dal Carlino: prevalgono ancora i ‘no’, e con distacco abissale. Come non è cambiata l’intensità dello scontro tra Comune e Ministero dei trasporti: nonostante telefonate distensive e coinvolgimento dell’Anci, infatti, negli uffici di piazzale di porta Pia si lavora per modificare a fondo, o ridurre sensibilmente, il perimetro del provvedimento adottato da Palazzo d’Accursio.